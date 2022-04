Ana Netrebko se vrača na evropske operne odre, v Kremlju so nezadovoljni

Ruska operna zvezda, sopranistka Ana Netrebko se maja vrača na evropske odre. Po ruskem napadu na Ukrajino so se številni ruskih umetniki znašli pod pritiskom Evrope in ZDA, da javno zavzemajo stališče glede vojne. Na spletni strani Ane Netrebko so njeni prihodnji nastopi napovedani v francoski prestolnici Pariz za 25. maj, v italijanskem Milanu za 27. maj in švicarskem Luzernu za 5. junij.

Ana Netrebko je po ruskem napadu na Ukrajino odpovedala svoje koncerte zaradi kritik, da je blizu Kremlju. Sedaj je ena najbolj znanih opernih pevk na svetu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila, da želi popraviti stanje, in javno zapisala, da ne podpira ruskega predsednika Vladimirja Putina. »Izrecno obsojam vojno proti Ukrajini in moje misli so z žrtvami te vojne in njihovimi družinami,« je zapisala.

50-letna Netrebkova je še poudarila, da ni bila članica kake politične stranke in ni povezana z nobenim voditeljem Rusije. Hkrati je obžalovala, da je bilo mogoče njena dejanja in izjave v preteklosti deloma napačno razumeti. Dodala je še, da ni »nikoli prejela finančne podpore od ruske vlade« ter da živi v Avstriji, »ki je tudi njen davčni dom«. »Ljubim svojo domovino Rusijo,« je še dejala Ana Netrebko in dodala, da »s svojo umetnostjo želi le spodbujati mir in enotnost«.

Ruske oblasti jo kritizirajo

Na zadnje izjave Netrebkove so se med drugim odzvali v operi v ruskem Novosibirsku in sporočili, da odpovedujejo njen koncert, ki je bil načrtovan za 2. junij. »Življenje v Evropi in nastopanje v evropskih koncertnih dvoranah je zanjo očitno pomembnejše od usode domovine,« so zapisali. Ob tem so dodali, da je Rusija »polna talentov in včerajšnje idole bodo zamenjali tisti, ki imajo jasno državljansko stališče.« Odzval se je tudi predsednik ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin in ji namenil ostro kritiko. »Glas je, vesti pa ni,« je sporočil Volodin.

Ana Netrebko je v preteklih letih veljala za podpornico Kremlja. Leta 2014 je pozirala z zastavo proruskih separatistov v regiji Donjeck na vzhodu Ukrajine. Ima tudi avstrijsko državljanstvo. Zadnje izjave Ane Netrebko pa niso zadovoljile newyorške Metropolitanske opere, kjer še vedno velja prepoved njenega nastopanja.