Ameriško podjetje skriva neznani leteči predmet?

Skrivnostna modra soba

Harry Reid trdi, da ima Lockheed Martin v lasti dele neznanega letečega predmeta. FOTO: Gary Cameron/Reuters

Tudi Barack Obama je hotel vedeti, ali ima ameriška vlada kje skrite nezemljane. FOTO: John Gress/Reuters

Nekdanji demokratski senator iz zvezne države Nevadatrdi, da ima Lockheed Martin, eno vodilnih podjetij na področju izdelave letal in vesoljskih plovil, v lasti dele neznanega letečega predmeta. Dodal je, da se je po informacije obrnil tudi na Pentagon, a mu ničesar niso hoteli potrditi in so mu onemogočili, da bi svojo trditev dokazal. Enainosemdesetletni senator je več let iz različnih virov dobival omenjene informacije, vsi so omenjali podjetje Lockheed Martin, a dokumenti, ki bi mu pomagali zadevo potrditi ali ovreči, imajo pri Pentagonu oznako zaupno, enako pri omenjenem podjetju, kjer prav tako ne želijo govoriti z izkušenim politikom, še manj z mediji.Informacije o tem sta želela preveriti še dva ameriška senatorja, oba nekdanja,z Aljaske, ki je kot pilot med drugo svetovno vojno videl pojav, za katerega pravi, da je bil neznani leteči predmet, ters Havajev. Že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je republikanski senator, ki je bil tudi predsedniški kandidat, svojega dobrega prijatelja in generalanekega dne vprašal o govoricah o neznanih letečih predmetih v bazi Wright Patterson v zvezni državi Ohio, tudi o tem, kaj on ve o tamkajšnjem skrivnem programu raziskovanja neznanih letečih predmetov in skrivnostni modri sobi, kjer naj bi hranili materialne dokaze o njihovem obstoju. LaMey mu je menda jezno zabrusil: »Pri vragu, da mi nikoli več ne omeniš tega! Ne moreš v to sobo.« Goldwater je bil prepričan, da vlada Združenih držav Amerike skriva dokaze o NLP, še več, za temi letečimi predmeti naj bi bila inteligenca, višja od naše, vse to pa naj bi vlada raziskovala in proučevala že dalj časa. Več o tem naj bi javnost nekoč tudi izvedela, a le če se bosta tako odločila Pentagon in ameriško vojno letalstvo.Zdaj, desetletja pozneje, bo morda le napočil ta čas, saj so na plan začeli kapljati podatki o obstoju neznanih letečih predmetov, z nekaterih dokumentov ki opisujejo njihova opažanja, so že umaknili oznako tajno, veliko pa najverjetneje ostaja skritega. Morda sta vzroka za skrivnostnost nam neznana tehnologija in strah pred paniko in množično histerijo ali pa kar kombinacija naštetega. Pred dnevi je v eni od pogovornih oddaj na ameriški televiziji napol v šali, a tudi zares, obstoj skrivnostnih letečih predmetov komentiral tudi nekdanji ameriški predsednik, ki je dejal, da je videl posnetke vojaških pilotov, ki so v kamere ujeli plovila, ki so se premikala povsem drugače kot naša letala in o katerih smo podrobneje že pisali. V smehu je pripomnil, da je ob prihodu v Belo hišo vprašal zaposlene, ali imajo Američani kje skrite nezemljane ali njihova plovila, ko so stvar raziskali, pa so povedali, da to ne drži. Obama kljub temu meni, da je treba zadevo jemati resno in jo raziskati ter ugotoviti, kaj je bilo tisto, kar so na nebu nad enim od ameriških vojaških oporišč videli piloti.