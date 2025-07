Ameriški zdravniki: štirje smrtni primeri zaradi bakterije, ki se hrani s človeškim mesom (VIDEO)

»Redka bakterija, ki požira meso, je letos na Floridi povzročila najmanj štiri smrti,« so sporočile zdravstvene oblasti te ameriške zvezne države.

V zadnjih nekaj mesecih so zabeležili najmanj 11 primerov okužbe z bakterijo Vibrio vulnificus na območju okrožij Bay, Broward, Hillsborough in St. Johns v osrednji Floridi – regiji, ki je priljubljena med turisti in obalnimi skupnostmi.

»V številnih vodah živijo različne bakterije,« je dejal Daniel Egan, specialist za nalezljive bolezni iz bolnišnice Orlando Health. »Vibrio vulnificus je bakterija, ki ima rada slano vodo,« poročajo tamkajšnji mediji.

Oblasti za zdaj niso objavile dodatnih informacij o smrtnih primerih. V številnih primerih smrt nastopi že v dveh dneh po pojavu simptomov.

Huda okužba, ki lahko terja amputacijo

Okužba s to bakterijo je redka, ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) pa letno prejme med 150 in 200 prijav. A posledice so lahko zelo hude.

Vibrio vulnificus lahko povzroči nekrotizirajoči fasciitis, hudo okužbo, pri kateri tkivo okrog odprte rane hitro odmre. Številni bolniki končajo na intenzivni negi, včasih je potrebna celo amputacija.

Stopnja smrtnosti je približno 20 odstotkov, če pa bakterija pride v krvni obtok, lahko naraste tudi na 50 odstotkov. Smrt pogosto nastopi v 48 urah po pojavu prvih znakov. Bakterija uspeva v topli, slani obalni vodi ter v somornici, kjer se mešata sladka in slana voda.

Z globalnim segrevanjem vse več primerov

Zdravniki opozarjajo, da bi se ob globalnem segrevanju bakterija lahko razširila tudi na območja, kjer je doslej ni bilo. Najbolj dejavna je od maja do oktobra, ko so temperature morja najvišje. Simptomi vključujejo bruhanje, drisko, povišano telesno temperaturo, mrzlico, pospešen srčni utrip in zmedenost. Medtem ko se zdravi posamezniki običajno dobro okrevajo, so bolj ogroženi tisti z oslabelim imunskim sistemom ali kroničnimi boleznimi, vključno z bolniki z rakom.

Število okuženih je v zadnjih letih močno poraslo

V letu 2024 je CDC zabeležil 82 okužb in 19 smrtnih primerov, kar je skoraj dvakrat več kot leto prej. Porast je povezan z nenavadno visokim številom poznoletnih orkanov na Floridi in jugovzhodu ZDA.

Število primerov se je podvojilo po orkanih Milton in Helena, ko so poplavne vode potisnile toplo slano vodo proti naseljenim območjem. Tako je več ljudi prišlo v stik z okuženo vodo. Znanstveniki opozarjajo, da bodo podnebne spremembe še povečale število okužb. Topli oceani namreč spodbujajo močnejše nevihte in daljšo sezono orkanov, kar ustvarja idealne pogoje za razrast bakterije Vibrio vulnificus.

Ameriško ministrstvo za kmetijstvo ocenjuje, da bodo letni stroški zdravljenja okužb s slanovodnimi bakterijami, kot je Vibrio vulnificus, do leta 2090 narasli na 6,1 milijarde dolarjev, v primerjavi z 2,6 milijarde dolarjev v letu 1995.