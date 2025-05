Ameriški vohuni na Grenlandiji? Danska premierka besna, tole jim je zabrusila

Danska premierka Mette Frederiksen je danes obsodila domnevne načrte ZDA za okrepitev vohunjenja na Grenlandiji. O tem je pred dnevi poročal časnik Wall Street Journal, ki trdi, da bo Washington okrepil nadzor nad avtonomnim danskim ozemljem, za prevzem katerega si prizadeva ameriški predsednik Donald Trump.

»Seveda ne moreš vohuniti za zavezniki,« je dejala Frederiksen v norveški prestolnici Oslo, kjer se je udeležila srečanja Združenih ekspedicijskih sil (JEF), koalicije desetih držav, ki združuje Združeno kraljestvo ter države severne Evrope.

Premierka je še dejala, da je bil danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen v zvezi s tem vprašanjem že v stiku z ZDA. V četrtek pa so ameriško odpravnico poslov Jennifer Hall Godfrey poklicali na zunanje ministrstvo.

Grenlandski premier Jens-Frederik Nielsen pa je dejal, da je »ameriško vohunjenje v Nuuku«, prestolnici Grenlandije, popolnoma nesprejemljivo in nespoštljivo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sateliti, vohuni in to še ni vse

Wall Street Journal je ta teden, sklicujoč se na neimenovana ameriška uradnika, poročal, da so bile obveščevalne agencije zadolžene, naj poizvedo o gibanju za neodvisnost Grenlandije, odnosu tamkajšnjih prebivalcev do ZDA in do Trumpovih namer o izkoriščanju grenlandskih naravnih virov.

Okrepljene vohunske dejavnosti potekajo s sateliti, prestrezanjem komunikacij in vohuni na terenu, poleg Grenlandije pa zajemajo tudi Dansko, je poročal časnik.

Napetosti med ZDA in Dansko so se okrepile po tistem, ko je Trump večkrat zatrdil, da morajo ZDA zaradi nacionalne in mednarodne varnosti prevzeti nadzor nad arktičnim otokom, bogatim z naravnimi viri.