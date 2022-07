Ameriški predsednik Biden šokiral javnost: Imam raka (VIDEO)

Ameriški predsednik Joe Biden (79) je v sredo osupnil javnost z govorom o onesnaževanju in globalnem segrevanju. V svojem govoru, kjer se je še posebej dotaknil onesnaževanja, ki ga povzročajo rafinerije nafte v državi Delaware, kjer se je rodil in odraščal, je namreč dejal, da ima raka. »In zaradi teh rafinerij imamo jaz in veliko ljudi, s katerimi sem odraščal, raka, in tudi zato je imel Delaware vrsto let najvišjo stopnjo raka v državi.«

Bela hiša se je na to šokantno izjavo nemudoma odzvala. Tiskovni predstavnik Andrew Bates je za New York Post pojasnil, da je imel Biden, preden je postal predsednik, več nemelanomskih kožnih sprememb, ki so jih zdravili in odstranili. Ameriško javnost predvsem bega dejstvo, zakaj je Biden, ko je govoril o raku, uporabil sedanjik in ne preteklik. Dodatno zmedo k novemu spodrsljaju ameriškega predsednika dodaja poročilo njegovega zdravnika Kevina O'Connorja. Ta je namreč zapisal, da je imel Biden kožnega raka, a ga je povzročilo izpostavljanje soncu brez zaščite (v mladosti je delal kot reševalec na bazenu), izpostavljenost kemikalijam in onesnaženost pa nista omenjeni. Lani je tudi v poročilu navedel, da »trenutno na koži ni sprememb, ki bi bile videti sumljive«.