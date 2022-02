Ameriški obveščevalci: Ruska invazija se bo začela v naslednjih 48 urah

ZDA so obvestile ukrajinskega predsednika Volodimira Zelenskega, da ameriške obveščevalne službe ocenjujejo, da se bo ruska invazija začela v naslednjih 48 urah, poroča Newsweek.

Najprej obsežen spletni napad, nato vojaška agresija

Posnetki vohunskih letal naj bi kazali, da je Rusija že danes kršila ukrajinski zračni prostor s svojimi izvidniškimi letali, ob tem sporočajo iz administracije ameriškega predsednika. Dodajajo, da naj bi Rusi najprej začeli z obsežnim spletnim napadom, temu pa bo sledila nočna invazija.

V Pentagonu po poročanju Newsweeka sicer ocenjujejo, da bodo Rusi v napadu uporabili letala, rakete in šele nato kopenske sile in to ne le v proruski regiji Donbas, ampak bodo z vso silo napadli tudi prestolnico Kijev.

Takoj po tem, ko so na dan prišli omenjeni podatki, pa so spletne strani ukrajinskega ministrstva za obrambo, zunanjega ministrstva in drugih državnih organov prenehale delovati, kar bi lahko nakazovalo, da se je ruski spletni napad začel.

Kot je ob tem sporočil namestnik ukrajinskega premierja Mihajlo Fjodorov, se je napad začel popoldne, njegova tarča pa je več bank in uradnih spletnih strani. O tem, od kod napad prihaja, ni govoril.

Spletnih strani vlade in zunanjega ministrstva popoldne res ni bilo mogoče odpreti, medtem ko spletne strani osrednjih ukrajinskih medijev, bank in drugih poglavitnih javnih institucij delujejo. Po poročanju nemške tiskovne strani dpa je bilo moteno tudi delovanje spletne strani ukrajinskega parlamenta.

No, Moskva je medtem zanikala vpletenost v spletni napad proti Ukrajini in obtožila ZDA, da s takšnimi obtožbami le veča verjetnost oboroženega spopada.

