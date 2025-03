Ameriški novinar zaradi oblačil okaral Zelenskega, z izjavo šokiral tudi Trump (VIDEO)

Obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beli hiši se je hitro sprevrgel v nepričakovano polemiko – in to ne samo zaradi vojne v Ukrajini, temveč tudi zaradi njegove izbire oblačil.

Ko je Zelenski v petek stopil iz avtomobila pred Belo hišo, ga je Donald Trump pozdravil z besedami: »Danes ste se lepo oblekli.« S tem je ameriški predsednik ciljal na značilno vojaško črno majico s simbolom ukrajinskega tridelta, ki jo Zelenski nosi že vse od začetka ruske invazije leta 2022.

»Sploh imate obleko?«

Zelenski vztraja pri vojaškem slogu oblačenja kot znak solidarnosti z ukrajinskimi vojaki na fronti, vendar je to že dolgo trn v peti njegovim kritikom, zlasti tistim, ki nasprotujejo ameriški vojaški pomoči Ukrajini. Napetost je dosegla vrhunec med petkovo razvpitim srečanjem v Ovalni pisarni, ko je novinar Brian Glenn ukrajinskega predsednika neposredno izzval:

»Zakaj ne nosite obleke? Ste v najvišjem uradu te države in se ne oblečete primerno. Sploh imate obleko?«

Zelenski, ki je bil do takrat miren, je vidno izgubil potrpljenje in sarkastično odvrnil: »Obleko bom nosil, ko bo ta vojna končana. Morda kaj takega kot vi, morda kaj boljšega, kdo ve. Morda celo kaj cenejšega.«

Čeprav je Trump v šali dejal, da mu je Zelenskijevo oblačilo všeč in ga označil za »čudovito«, so nekateri poročali, da je bilo v ozadju drugače. Po navedbah medija Axios je Bela hiša pred srečanjem prosila Zelenskega, naj obleče obleko, in bila užaljena, ko tega ni storil. Kasneje je Trump domačim medijem dejal, da je Zelenski izbral obleko iz Temuja.