Ameriški napadi niso uničili jedrskih objektov? Trump: To je laž!

Ameriški napadi na tri jedrske objekte v Iranu minuli konec tedna so jedrski program Teherana zavrli le za nekaj mesecev, je razvidno iz zaupnega obveščevalnega poročila, ki so ga včeraj objavili ameriški mediji, ki se sklicujejo na uradnike, ki so seznanjeni s poročilom vojaške obveščevalne službe (DIA).

Satelitski posnetki kažejo posledice opustošenja po napadu. FOTO: Afp

Bela hiša se je ostro odzvala na objavo poročila, predsednik Donald Trump pa trdi, da so bili jedrski objekti v Isfahanu, Natancu in Fordu v napadu povsem uničeni, iranskemu jedrskemu programu pa so zadali smrtni udarec.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je na omrežju X napadla verodostojnost CNN, ki je o tem prvi poročal, ter obveščevalno oceno označila za napačno ter namenjeno ponižanju predsednika Trumpa in diskreditaciji vojaških pilotov, ki so izvedli misijo.

Dodala je, da je poročilo medijem izdal uradnik nizkega ranga. Ni pa pojasnila, zakaj bi bilo napačno poročilo označeno kot strogo zaupno.

Tudi Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social poročanje medijev označil za lažno novico, s katero želijo izničiti »najuspešnejše vojaške napade v zgodovini«. Ponovno je zatrdil, da so iranske jedrske zmogljivosti uničene.

Poročilo DIA navaja, da so bili uničeni le vhodi v objekt v Fordu globoko pod zemljo, medtem ko so podzemne strukture ostale nedotaknjene. Poročilo na petih straneh navaja tudi, da je Iran že pred napadi preselil zaloge obogatenega urana na druge lokacije.

CNN je navedel, da je napad iranski jedrski program zavrl največ za nekaj mesecev, New York Times pa je ocenil, da za manj kot šest mesecev.

Iranska vlada je v torek sporočila, da je sprejela potrebne ukrepe za zagotovitev nadaljevanja svojega jedrskega programa. »Načrti za ponovni zagon so bili pripravljeni vnaprej, naša strategija pa je zagotoviti, da proizvodnja in storitve ne bodo motene,« je v izjavi, ki jo je predvajala državna televizija, dejal vodja Iranske organizacije za jedrsko energijo Mohamed Eslami.