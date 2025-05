Ameriški minister za zdravje svetuje, naj ga ljudje ne poslušajo

Ameriški minister za zdravje Robert Kennedy ml. je med sredinim zaslišanjem o zdravstvenem proračunu vlade v kongresu dejal, da Američani ne bi smeli poslušati njegovih zdravstvenih nasvetov. V senatu in predstavniškem domu je branil varčevalne ukrepe ministrstva.

Njegovo mnenje ni pomembno

Kennedy, ki mu je predsednik ZDA Donald Trump zaupal nalogo, da »naredi Ameriko spet zdravo«, je znani dvomljivec o učinkovitosti cepiv; trdil je, da cepiva povzročajo avtizem. V času, ko v ZDA narašča število okužb z ošpicami, je Kennedy v kongresu dejal, da bi svoje otroke verjetno cepil pred ošpicami, a dodal, da njegovo mnenje ni pomembno. Minister za zdravje ZDA je celo dejal, da Američani ne bi smeli poslušati njegovih nasvetov glede zdravja in naj raje poslušajo nasvete zdravnikov na nacionalnem inštitutu za zdravje (NIH) in centru za nadzor nalezljivih bolezni (CDC).

Zaslišanje so spremljali protesti. FOTO: Samuel Corum Getty Images Via Afp

Odločno pa je branil varčevalne ukrepe in zavrnil, da bi šlo za prisilo vladnega urada za učinkovitost pod vodstvom milijarderja Elona Muska. Zagotovil je, da je ukrepe sprejel sam, ter zatrdil, da varčevalni ukrepi niso ogrozili pomembnih raziskav, čeprav se izvaja načrt zmanjšanja delovnih mest na ministrstvu, ki predvideva odpuščanje okoli četrtine zaposlenih.

Nova administracija je v prvih treh mesecih leta 2025 denimo zmanjšala financiranje raziskav raka za 31 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, razkriva poroči­lo senata, ki Belo hišo obtožuje, da vodi vojno proti znanosti. Do drastičnega zmanjšanja sredstev je prišlo kljub opozorilom strokovnjakov in raziskovalcev, da bi to lahko zavleklo razvoj novih terapij in poslabšalo možnosti za napredek pri zdravljenju rakavih obolenj, ki ostajajo drugi najpogostejši vzrok smrti v ZDA.

Zaslišanje Kennedyja v senatnem odboru za zdravje so prekinili protestniki, ki so jih nato odstranili policisti. Senatne demokrate je jezil, ko ni hotel potrditi, da ne bo zmanjšanja porabe v zveznih zdravstvenih programih za starejše in revne, medicare in medicaid. Dejal je le, da bo zagotovil ustrezno porabo.