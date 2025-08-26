POJAVLJA SE MANJ

Ameriški mediji o Melanii Trump: Njena vloga je diskretna, a vplivna

V tem mandatu se Melania Trump pojavlja manj kot v prvem, ugotavljajo pri CNN. Opažajo tudi, da zapravi manj kot njene predhodnice, saj zaposluje manjšo ekipo.
Fotografija: Čeprav Melanie ni veliko v Washingtonu, je močno vpeta v svetovne zadeve. FOTO: Reuters
Odpri galerijo
Čeprav Melanie ni veliko v Washingtonu, je močno vpeta v svetovne zadeve. FOTO: Reuters

P. K., S. I.
26.08.2025 ob 07:18
P. K., S. I.
26.08.2025 ob 07:18

Poslušajte

Čas branja: 4:07 min.

Slovenka in prva dama ZDA Melania Trump je redko opažena v javnosti, a njena diskretna diplomatska vloga je v drugem mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa pomembna, še posebno kar zadeva otroke in humanitarne krize, poudarja televizijska mreža CNN. Čeprav Melanie ni veliko v Washingtonu, je močno vpeta v svetovne zadeve, še dodajajo.

»Dragi predsednik Putin,« je zapisala v pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. »Vsak otrok nosi v srcu enake tihe sanje, ne glede na to, ali je rojen v podeželski vasici ali v veličastnem središču mesta. Sanjajo o ljubezni, življenjskih priložnostih in varnosti.« Prav to pismo po mnenju tistih, ki spremljajo prvo damo, poudarja njeno diskretno, a vplivno vlogo v drugem mandatu, čeprav je fizično v resnici veliko bolj odsotna kot v prvem.

On jo posluša in išče njen nasvet. Ona se vmeša le, ko ji je res mar.

Moža tako ni spremljala na vrhu v Anchorageu, prav tako je ni bilo v Beli hiši pozneje, ko je gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in druge evropske voditelje. Melania Trump naj bi imela v tokratnem mandatu le 19 javnih nastopov, v preteklem pa v istem obdobju že 40, je poročal CNN.

Prva dama natančno spremlja novice. Po Trumpovih besedah je Melania po preteklih pogovorih s Putinom pokazala zdravo mero skepticizma. »Mislim, da se mnogi ne zavedajo, kako običajen par sta, in ju podcenjujejo. On jo posluša in išče njen nasvet. Ona se vmeša le, ko ji je res mar – in res ji je mar za otroke,« pravi vir, ki je želel ostati anonimen.

Primeri iz zgodovine kažejo, da prve dame pogosto neposredno komunicirajo v diplomaciji: Nancy Reagan je govorila s sovjetskim predsednikom Mihailom Gorbačovom, Jackie Kennedy je pisala Nikiti Hruščovu, Laura Bush je obravnavala režim v Burmi po ciklonu. »Melanio lahko pohvalim, da uporablja svojo platformo v pomembnih trenutkih svetovne zgodovine,« pravi Anita McBride, voditeljica programov in nacionalnih konferenc o zapuščini ameriških prvih dam.

5 zaposlenih

Poleg tega v Washingtonu zaposluje le malo osebja v primerjavi s prvim mandatom, ko je imela ekipo z 11 zaposlenimi. Od 1. julija letos je imela prva dama ZDA pet redno zaposlenih, kaže poročilo, poslano kongresu, katerih plače so znašale skupaj 634.200 dolarjev (541.300 evrov) na leto, pri čemer eno ključnih delovnih mest, položaj socialne sekretarke Bele hiše, ki načrtuje in koordinira vse uradne in osebne družabne dogodke, v aktualnem mandatu ni zasedeno. Podobno poročilo, objavljeno 1. julija 2024, je poročalo o več kot 20 zaposlenih v uradu prve dame Jill Biden, katerih plače so znašale skupaj skoraj 2,5 milijona dolarjev (okoli 2,1 milijona evrov) na leto; Michelle Obama je imela julija 2016 redno zaposlenih 12 ljudi.

Od 1. julija letos je imela prva dama ZDA pet redno zaposlenih, katerih plače so znašale skupaj 634.200 dolarjev na leto.

V enem od redkih intervjujev pred moževo vrnitvijo na položaj je Melania Trump za Fox News povedala, da se ne želi »prenagliti« z zaposlovanjem in da želi zagotoviti, da njeni zaposleni »služijo njej«, ne pa svojim lastnim ciljem. To verjetno odraža njeno zaskrbljenost, potem ko je več uslužbencev Bele hiše odstopilo po napadu Trumpovih privržencev na Kapitol 6. januarja 2021, pravijo pri CNN. Njena zadržanost do zaposlovanja bi bila lahko povezana tudi s sporom z nekdanjo prijateljico in osebno višjo svetovalko Stephanie Winston Wolkoff, ki je v času prvega Trumpovega mandata na skrivaj snemala pogovore s prvo damo in leta 2020 napisala spomine Melania in jaz o njunem odnosu.

V tokratnem mandatu je imela le 19 javnih nastopov, v preteklem pa v istem obdobju že 40. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
V tokratnem mandatu je imela le 19 javnih nastopov, v preteklem pa v istem obdobju že 40. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Dela z majhno ekipo. FOTO: Reuters
Dela z majhno ekipo. FOTO: Reuters

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Melania Trump otroci prva dama ZDA

Priporočamo

Nujno branje, da ne bo slabe volje: elektrika bo dražja, a najdražji blok prihaja postopno
Premium
Maja rezala čebulo, Gregor padel na nož
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Asta Vrečko žaluje: »Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka in predanega socialista«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Nujno branje, da ne bo slabe volje: elektrika bo dražja, a najdražji blok prihaja postopno
Premium
Maja rezala čebulo, Gregor padel na nož
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Asta Vrečko žaluje: »Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka in predanega socialista«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.