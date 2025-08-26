Ameriški mediji o Melanii Trump: Njena vloga je diskretna, a vplivna

Slovenka in prva dama ZDA Melania Trump je redko opažena v javnosti, a njena diskretna diplomatska vloga je v drugem mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa pomembna, še posebno kar zadeva otroke in humanitarne krize, poudarja televizijska mreža CNN. Čeprav Melanie ni veliko v Washingtonu, je močno vpeta v svetovne zadeve, še dodajajo.

»Dragi predsednik Putin,« je zapisala v pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. »Vsak otrok nosi v srcu enake tihe sanje, ne glede na to, ali je rojen v podeželski vasici ali v veličastnem središču mesta. Sanjajo o ljubezni, življenjskih priložnostih in varnosti.« Prav to pismo po mnenju tistih, ki spremljajo prvo damo, poudarja njeno diskretno, a vplivno vlogo v drugem mandatu, čeprav je fizično v resnici veliko bolj odsotna kot v prvem.

Moža tako ni spremljala na vrhu v Anchorageu, prav tako je ni bilo v Beli hiši pozneje, ko je gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in druge evropske voditelje. Melania Trump naj bi imela v tokratnem mandatu le 19 javnih nastopov, v preteklem pa v istem obdobju že 40, je poročal CNN.

Prva dama natančno spremlja novice. Po Trumpovih besedah je Melania po preteklih pogovorih s Putinom pokazala zdravo mero skepticizma. »Mislim, da se mnogi ne zavedajo, kako običajen par sta, in ju podcenjujejo. On jo posluša in išče njen nasvet. Ona se vmeša le, ko ji je res mar – in res ji je mar za otroke,« pravi vir, ki je želel ostati anonimen.

Primeri iz zgodovine kažejo, da prve dame pogosto neposredno komunicirajo v diplomaciji: Nancy Reagan je govorila s sovjetskim predsednikom Mihailom Gorbačovom, Jackie Kennedy je pisala Nikiti Hruščovu, Laura Bush je obravnavala režim v Burmi po ciklonu. »Melanio lahko pohvalim, da uporablja svojo platformo v pomembnih trenutkih svetovne zgodovine,« pravi Anita McBride, voditeljica programov in nacionalnih konferenc o zapuščini ameriških prvih dam.

5 zaposlenih

Poleg tega v Washingtonu zaposluje le malo osebja v primerjavi s prvim mandatom, ko je imela ekipo z 11 zaposlenimi. Od 1. julija letos je imela prva dama ZDA pet redno zaposlenih, kaže poročilo, poslano kongresu, katerih plače so znašale skupaj 634.200 dolarjev (541.300 evrov) na leto, pri čemer eno ključnih delovnih mest, položaj socialne sekretarke Bele hiše, ki načrtuje in koordinira vse uradne in osebne družabne dogodke, v aktualnem mandatu ni zasedeno. Podobno poročilo, objavljeno 1. julija 2024, je poročalo o več kot 20 zaposlenih v uradu prve dame Jill Biden, katerih plače so znašale skupaj skoraj 2,5 milijona dolarjev (okoli 2,1 milijona evrov) na leto; Michelle Obama je imela julija 2016 redno zaposlenih 12 ljudi.

V enem od redkih intervjujev pred moževo vrnitvijo na položaj je Melania Trump za Fox News povedala, da se ne želi »prenagliti« z zaposlovanjem in da želi zagotoviti, da njeni zaposleni »služijo njej«, ne pa svojim lastnim ciljem. To verjetno odraža njeno zaskrbljenost, potem ko je več uslužbencev Bele hiše odstopilo po napadu Trumpovih privržencev na Kapitol 6. januarja 2021, pravijo pri CNN. Njena zadržanost do zaposlovanja bi bila lahko povezana tudi s sporom z nekdanjo prijateljico in osebno višjo svetovalko Stephanie Winston Wolkoff, ki je v času prvega Trumpovega mandata na skrivaj snemala pogovore s prvo damo in leta 2020 napisala spomine Melania in jaz o njunem odnosu.

V tokratnem mandatu je imela le 19 javnih nastopov, v preteklem pa v istem obdobju že 40. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters