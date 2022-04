Ameriški inštitut za preučevanje vojne: Rusiji ne bo uspelo, naredili so ključno napako

Ameriški inštitut za preučevanje vojne (ISW), Think tank (organizacija za analizo javnih politik), ki spremlja konflikte v svetu, je objavil najnovejšo analizo razmer v Ukrajini. Do katerih zaključkov so prišli?

Ruske sile so 18. aprila začele novo fazo obsežne ofenzive na vzhodu Ukrajine z namenom zavzetja regij Doneck in Lugansk. Tako že nekaj tednov zbirajo okrepitve – vključno z novo napotenimi in ranjenimi vojaki, premeščenimi iz severovzhodne Ukrajine – v Donbasu. Ob močni topniški podpori so ruske sile izvedle obsežne napade na mesta Rubizhne, Popasna in Marinka, a si s temi napadi niso zagotovile večjih ozemeljskih koristi.

Ofenziva na vzhodu ne bo dramatično uspešna

Ruska ofenziva na vzhodu verjetno ne bo bistveno uspešnejša od prejšnjih ruskih ofenziv, vendar bi lahko ruska vojska kljub temu izčrpala ukrajinske obrambne vrste. Po mnenju ISW so ruske sile sicer naredile veliko napako – niso upoštevale operativnega premora, ki bi bil verjetno potreben za rekonstrukcijo in ustrezno integracijo poškodovanih enot, ki so jih iz severovzhodne Ukrajine premestili v operacije na vzhodu Ukrajine.

Katastrofalno nizka morala ruskih vojakov

Pogosta poročila o katastrofalno nizki ruski morali in nenehnih logističnih izzivih kažejo, da je učinkovita bojna moč ruskih enot v vzhodni Ukrajini šibka. Ruske sile bi z veliko koncentracijo ognja in s svojo številčnostjo zagotovo lahko izčrpale položaje Ukrajine na vzhodu države, a verjetno za zelo visoko ceno. Tako nenaden in dramatičen uspeh ruske ofenzive ostaja zelo malo verjeten, a tudi ukrajinske taktične izgube ne bi pomenile konca bojev v vzhodni Ukrajini, še manj vojne kot take.