Ameriški avtomobili so za Evropo preveliki in porabijo preveč goriva

Na Japonskem in v Evropi kupujejo le malo ameriških avtomobilov – predvsem zato, ker so preveliki in porabijo preveč goriva, v obširni analizi ugotavlja tiskovna agencija Reuters. Ko se ameriški predsednik Donald Trump pritožuje, zakaj japonski in evropski proizvajalci prodajo na milijone avtomobilov v ZDA, ameriški proizvajalci pa nimajo enakih deležev v tujini, je jasno, da teh sprememb ne bo dosegel samo s carinami in ohlapnejšimi varnostnimi testi. Bistvo je v tem, da si evropski in azijski kupec ne moreta kaj prida pomagati z velikanskimi modeli, kot sta ford F-150 in cadillac escalade.

Trump močno pritiska na Japonsko in Južno Korejo.

»Ameriški avtomobili so narejeni za široke ceste in vožnjo po avtocestah, zato jih je na ozkih japonskih ulicah težko upravljati,« je za Reuters dejal Jumihito Jasue, direktor tokijskega podjetja Johnan Jeep Petit, ki uvaža in servisira starodobnike iz ZDA. Jasno je, da gre za nišno podjetje: njegove stranke so večinoma navdušenci pri petdesetih ali šestdesetih, ki so odraščali ob gledanju ameriških avtomobilov na televiziji in v filmih.

Nemci uspešnejši od Američanov

Japonska realnost je povsem drugačna. Na leto prodajo približno 3,7 milijona novih vozil, od tega jih je kar tretjina majhnih in kei avtomobilov, ki so dolgi le 3,4 metra in precej varčni. Poleg cenejše registracije so predvsem praktični za milijonska mesta. Tovrstne modele proizvaja mnogo japonskih tovarn, zato ni čudno, da pri prodaji avtomobilov na Japonskem tuji proizvajalci dosegajo le šestodstotni delež. Od tega je 570 chevyjev, 450 cadillacov in 120 dodgeev, kažejo podatki japonskega združenja uvoznikov avtomobilov.

Na Japonskem imajo vse raje avtomobile kei – modele, ki so dolgi le 3,4 metra in precej varčni. FOTO: Reuters

Svojo nišo na Japonskem pa imajo nemški proizvajalci. V segmentu luksuznih vozil je Mercedes-Benz lani prodal 53.000 vozil, na drugem mestu je BMW z nekaj več kot 35.000 prodanimi vozili.

A Donald Trump še naprej pritiska na vseh koncih in krajih, vse bolj tudi na Južno Korejo. Podatki tamkajšnjega združenja uvoznikov in distributerjev avtomobilov razkrivajo, da uvožena vozila predstavljajo manj kot petino trga, od tega je ameriških modelov samo 16 odstotkov. Enako kot na Japonskem prevladujejo nemški avtomobili, kajti nemški proizvajalci bolje odgovarjajo na južnokorejske potrebe.

Tudi v Evropi daleč od srca kupcev

Če se ozremo v Evropo, je od ameriških avtomobilov v ljudski zavesti predvsem ford. Najmanjši Fordov model v Evropi je zdaj puma, saj se načrtno usmerjajo k večjim modelom, športnim terencem, a vprašanje je, kako uspešna je ta poteza pri doseganju množične prodaje. Ford, nekoč velik igralec v Evropi, je doživel strm padec. Še leta 2005 je na stari celini prodal 1,26 milijona vozil, lani le 426.000, kažejo podatki evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov. Fordov tržni delež se je zmanjšal z 8,3 na 3,3 odstotka. Že leta 2017 se je iz Evrope umaknil General Motors, ko je umaknil Chevroleta in prodal Opla. GM se je vrnil šele lani z luksuznim modelom cadillac lyriq, najprej v Švici, nato še na Švedskem, v Franciji in Nemčiji.

V evropski zavesti ostaja predvsem Ford.

Pri Reutersu so za komentar prosili obe podjetji. Tiskovni predstavnik GM je diplomatsko odgovoril, da Cadillac v Evropi širi svojo linijo električnih vozil in da so njihova vozila dobro sprejeta, predstavnik Forda pa je dejal, da v Evropo izvažajo predvsem »strastne izdelke«, kot sta bronco in mustang, poleg lokalno izdelanih modelov, prilagojenih trgu.

Treba se je prilagoditi

Pri Reutersu so opozorili na še en problem ameriških avtomobilov na Japonskem – premalo proizvajalcev predela svoje modele za japonski trg, da bi imeli volan na desni. Toda nekaj se le spreminja. V zadnji, osmi generaciji je chevrolet corvette na Japonskem na voljo samo še z volanom na desni, s čimer se je prodaja takoj dvignila za 80 odstotkov; zdaj prodajo okoli 1000 korvet na leto. Že več kot deset let ima isto taktiko Jeep. Vsi njegovi modeli imajo volan na desni, zato je to najbolj priljubljena ameriška znamka na Japonskem; lani so prodali skoraj deset tisoč vozil.

Prav to ravnanje Jeepa kaže pot drugim ameriškim proizvajalcem. Če hočejo večji tržni delež v Aziji in Evropi, morajo prilagoditi svoje modele lokalnim značilnostim. Enako velja za vse, ki bi radi uspeli na Kitajskem. Edina pot do uspeha je, da ima proizvajalec na tujem trgu svojo tovarno, kjer proizvaja modele, ki so zaželeni v lokalnem okolju. Ameriške carine, ki jih Trump določa malo čez palec, zato ne bodo rešile ameriške avtomobilske industrije.