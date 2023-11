Ameriške volitve v znamenju splava

Volivci v ameriški zvezni državi Ohio so v torek na referendumu podprli amandmaja k državni ustavi o pravici do splava in o legalizaciji marihuane. Pravica do splava je bila v ospredju torkovih vmesnih volitev tudi drugod po ZDA. Američani imajo vsaka štiri leta novembra predsedniške volitve, na vsaki dve pa volitve v zvezni kongres in druge volitve ter referendume na državnih in lokalnih ravneh.

Oči ameriške javnosti so bile v torek uprte v Ohio, kjer je uspel še en referendum o zaščiti pravice do splava, odkar jo je vrhovno sodišče ZDA lani na zvezni ravni ukinilo in jo predalo v odločanje zveznim državam. Po neuradnih izidih je za pravico do splava glasovalo okrog 55 odstotkov volivcev. Kjer so republikanski državni kongresi splav poskušali prepovedati, so se Američanke organizirale in doslej vključno z Ohiom pripravile že sedem uspešnih referendumov za zaščito pravice do splava.

V mislih volivcev

Splav je bil osrednje vprašanje tudi na guvernerskih volitvah v pretežno republikanskem Kentuckyju, kjer je demokrat Andy Beshear, ki zavrača poskuse državnega kongresa za prepoved splava, osvojil drugi mandat. Premagal je republikanca Daniela Camerona, ki je imel pred volitvami tako podporo vodilnega republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa kot vodje senatne manjšine Mitcha McConnella.

Splav je bil tudi v mislih volivcev Virginije, ki so demokratom zagotovili večino v obeh domovih državnega kongresa. Izid je zaušnica republikanskemu guvernerju Glennu Youngkinu, ki je obljubljal, da bo z republikansko večino v kongresu prepovedal splav po 15. tednu nosečnosti.

Filadelfija je v torek dobila prvo temnopolto županjo, demokratko Cherelle Parker, na posebnih volitvah za zvezni kongres iz Rhode Islanda je zmagal temnopolti demokrat Gabe Amo, republikanci pa so si oddahnili v Misisipiju, kjer demokratu Brandonu Presleyju ni uspelo spodnesti guvernerja Tata Reevesa.