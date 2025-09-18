Ameriška vojska uničila več čolnov, oglasil se je Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da je njegova vojska uničila skupno tri čolne pri Venezueli, ki naj bi domnevno prevažali mamila v ZDA. Strokovnjaki ZN za človekove pravice v Ženevi so že obsodili te zunajsodne usmrtitve. Skupaj je Trumpova vojska po predsednikovih besedah doslej ubila najmanj 14 ljudi, za katere trdi, da so nevarni tihotapci mamil – označuje jih kar za teroriste in tako upravičuje te napade. A za zdaj ni predstavila nobenih dokazov. Objavljena sta bila le posnetka dveh razstrelitev, Trump pa je v ponedeljek novinarjem dejal, da naj si le ogledajo mamila, ki plavajo po morju po razstrelitvi čolnov.

Umor je umor

A čeprav bi dejansko šlo za tihotapce mamil, gre še vedno za umore. »Mednarodno pravo vladam ne dovoljuje, da preprosto umorijo domnevne preprodajalce drog,« so v torek v izjavi namreč navedli trije neodvisni strokovnjaki ZN.

Trump je sicer najprej naznanil, da je ameriška vojska po njegovem ukazu v začetku septembra razstrelila čoln z 11 osebami na krovu, v ponedeljek je dejal, da so uničili še enega in ubili tri ljudi, v torek pa je temu dodal še en čoln, pri čemer ni povedal, ali je bil kdo ubit.

Strokovnjaki ZN so obsodili zunajsodno usmrtitev 14 znanih žrtev s strani ZDA: »V skladu z mednarodnim pravom morajo vse države spoštovati pravico do življenja, tudi kadar delujejo na odprtem morju ali na tujem ozemlju. Uporaba potencialno smrtonosne sile je dovoljena le v primeru osebne samoobrambe ali obrambe drugih pred neposredno nevarnostjo za življenje,« so sporočili.

14 so jih za zdaj zunajsodno pobili.

V teh dneh je Venezuela ZDA obtožila tudi provokacij ter nezakonitega vkrcanja in zasedbe ene od ribiških ladij v njeni izključni gospodarski coni. Po navedbah venezuelskega zunanjega ministrstva so ameriški vojaki za osem ur zasegli ladjo v Karibskem morju in na njej pridržali devet ribičev. Po mnenju oblasti ZDA išče načine, kako sprožiti incident, s katerim bi upravičili stopnjevanje napetosti v Karibih, ki bi vodil do konflikta in pravega cilja ZDA – ta po njihovem ni boj zoper tihotapce mamil, temveč sprememba režima v Venezueli.