Američanom se smeji ves svet: znano, čigav je bil 'vohunski balon', ki so ga sestrelili nad Aljasko (FOTO in VIDEO)

Pred dnevi je ves svet poročal, da so ZDA nad obalo Južne Karoline sestrelile sumljivi 'kitajski vohunski' balon. Po tem dogodku so ameriški radarski sistemi s povečano aktivnostjo iskali sumljive objekte na nebu in nad območjem Aljaske sestrelile še en skrivnostni predmet, a kot kaže nad Aljasko ni bil vohunski balon, temveč napihljiv balon za 11 evrov, ki je pripadal balonarskemu klubu.

Balonarski klub iz Illinoisa trdi, da so verjetno ameriška bojna letala sestrelila njihov balon, ki je pred tem v 123 dneh kar šestkrat obletel svet. Razkrili so, da je eden izmed njihovih balonov, ki so mu zadnjič določili smer 10. februarja na višini 11 tisoč metrov nad Aljasko, izginil. Skrbi jih, da je balon, ki je bil vreden borih 11 evrov, sestrelila prav ameriška raketa Sidewinder, ki je vredna 374 tisoč evrov. V klubu so še pojasnili, da je njihov balon bil opremljen z GPS napravo, ki je nehala delovati točno takrat, ko so ameriške oblasti objavile vest, da so nad Aljasko sestrelile sumljiv objekt.

Po prvih obtožbah, da gre za vohunske balone, so ameriške oblasti v minulem tednu le pojasnile, da so sestreljeni objekti verjetno povezani s klimatskimi raziskavami. Joe Biden pa je številnih pritiskih le prekinil molk in dejal, da nič ne kaže na to, da bi bili sestreljeni objekti povezani s kitajskim vohunskim programom, ali da bi nadzorne naprave pripadale drugim državam. Dejal je še, da so jih sestrelili zato, ker so oblasti menile, da predstavljajo nevarnost zračnemu prometu.

Guardian poroča, da je ustanovitelj podjetja Scientific Balloon Solutions Ron Meadows, ki izdeluje balone za ljubitelje balonarstva, raziskovanje in za znanstvenike skušal seznaniti oblasti, kaj so neznani objekti na nebu. »Skušal sem priti v stik z našimi obrambnimi silami in FBI in jih razsvetliti, za kaj pravzaprav gre. Mislim, da ne bodo videti prav inteligentni, če jih bodo sestrelili,« je dejal.

'Sumljive predmete' pa niso opazili le na ameriškem nebu, o njih so poročale tudi nekatere druge države. Med temi so bile tudi Moldavija, Romunija in Ukrajina. Da je vse skupaj še bolj odmevno, pa je svoje pristavil še milijarder Elon Musk, ki je zapisal, da so na obisku njegovi vesoljski prijatelji.