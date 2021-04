Američani ustavili cepljenje s cepivom, ki prihaja v Slovenijo

Podjetje Johnson & Johnson je v ponedeljek po evropskih državah začelo dostavljati svoje cepivo proti covidu 19. Do konca junija v EU pričakujejo do skupno 55 milijonov odmerkov tega cepiva. Medtem ko se bo v Evropi cepljenje s tem cepivom šele začelo, ga v Združenih državah Amerike zaustavljajo. New York Times poroča, da je zvezna Uprava za hrano in zdravila pozvala k zaustaviti cepljenja, saj so se pri šestih prejemnicah tega cepiva v roku dveh tednov pojavili krvni strdki. Vse prejemnice so bile stare od 18 do 48 let. Ena je umrla, življenje druge ženske iz Nebraske je ogroženo, poročajo.Dodajajo še, da je bilo s tem cepivom cepljenih približno sedem milijonov ljudi, še devet milijonov doz pa naj bi v teh dneh poslali na cepilna mesta. »Priporočamo, da se zaradi varnostnih razlogov cepljenje s tem cepivom začasno ustavi,« je dejal, direktor zvezne uprave za hrano in zdravila. Dodali so še, da gre za izjemno redke primere.Pristojni bodo v tem času preiskali primere in skušali ugotoviti povezavo. Razmišljali naj bi tudi, ali bodo odobrili cepljenje za vse odrasle, ali bodo postavili starostno mejo. New York Times še piše, da lahko ogrozi napore ZDA pri zajezitvi epidemije in dodajajo, da se v Evropi soočamo s podobnimi težavami s cepivom Astrazenece.V ponedeljek je slovenska tiskovna agencija poročala, da naj bi v Slovenijo glede na napovedi Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta teden prišlo 7000 odmerkov cepiva. Na ministrstvu za zdravje so ob tem navedli, da ima do sedaj Slovenija, kakor tudi vse druge države članice EU, podpisano eno pogodbo s podjetjem Johnson&Johnson, in sicer za dobavo 938.899 odmerkov.