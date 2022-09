Turisti šokirani nad Hrvaško: hrana da je bizarna, od WC-mafije imajo travme ...

Turisti, ki pridejo iz Amerike v Evropo, pogosto doživijo kulturni šok, ko si morajo reveži denimo sezuti čevlje med obiskom ali pa porcija hrane ni tolikšna, kot so je vajeni doma. Za Američane je Hrvaška kar travme vzbujajoča država, vsaj sodeč po nekaterih njihovih komentarjih na raznih forumih, poroča Mondo.

»Hrana na Hrvaškem je okusna, a najdeš jedi, ki so zelo bizarne. Jedi iz kravjih in prašičjih želodcev, klobase iz prašičje krvi niso za vsakogar,« piše The Leon Journal Reporter, prav tako jim ni všeč navada Balkancev, da imajo cigareto skoraj ves čas v rokah.

Kajenje in javne toalete

»Grozno je, koliko ljudi kadi. Dim je čutiti na vsakem koraku in včasih je nemogoče najti kavarno, kjer se da zadihati. To je skoraj nemogoče. Videl sem ženske, ki so s cigaretami v ustih potiskale otroške vozičke, pa tudi 12- do 13-letnike, ki so ugašali ogorke na cesti,« je po dopustu na Hrvaškem zapisal neki zgrožen turist.

Druga stvar, ki Američane na Hrvaškem moti, so plačljiva javna stranišča. Če pa so že brezplačna, zaposleni prodajajo toaletni papir in jemljejo denar od turistov v stiski ... Nekateri pišejo, da jih 'straniščna mafij'« ne preseneča, ker to ni prijetno delo. Prav tako jih motijo ženske, ki brez sramu hodijo na moška stranišča. Mnogokrat se zgodijo tudi neprijetne izkušnje, ker odtoki v apartmajih ne delajo, kot bi morali.

Prav tako se jim zdi nenavadno, da Hrvati ne puščajo velikih napitnin. »Moj prvi obrok v Zagrebu so bili čevapčiči v majhni restavraciji s prijateljem iz Hrvaške. Plačal sem, a velike napitnine nisem pustil, saj so me opozorili, da v Evropi niso tako velike kot v Ameriki. Prijatelj je videl napitnino, ki sem jo pustil na mizi, jo pograbil in pospravil v žep z besedami, da je res previsoka,« je zapisal neki Američan.