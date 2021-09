Američani odpirajo vrata cepljenim

V Washingtonu naj bi padala odločitev, da bodo lahko cepljenji Evropejci kmalu znova prestopili njihovo mejo, poroča Politico. Novico so potrdili kar trije evropski uradniki, da bi v kratkem lahko odpravili prepoved pa je potrdil tudi evropski komisar v ZDA, ki je na twitterju zapisal, da upa, da bo kmalu objavljena ta pozitivna vest.Evropski komisar za notranji prometin, koordinator Bele hiše za Covid, se bosta danes sestala v Washingtonu in to odločitev tudi potrdila.Evropska diplomati in komisarji so se več mesecev pogajali za Belo hišo naj odpravi to prepoved, saj je bila po njihovem mnenju nepravična in neutemeljena. Odprava omejitve naj bi se nanašala na vse prebivalce znotraj Schengenskega območja in tudi za Angleže in Irce.Politico še poroča, da naj bi sicer Američani v prihajajočih tednih omogočili z novimi pravili vstop v državo vsem cepljenim potnikom. Prepoved je v veljavi od marca 2020. Januarja po inavguraciji je prepoved potrdil tudi novi predsednik