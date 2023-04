Američani morda vohunijo za zaveznicami

Na ducate tajnih dokumentov, ki naj bi domnevno pripadali ameriškemu ministrstvu za obrambo, se je znašlo na spletu in sprožilo šok, a naj bi bili, kot ugotavljajo različni viri, le deloma resnični. Dokumenti razkrivajo, da Amerika vohuni za ruskimi bojnimi silami v Ukrajini, hkrati pa ocenjuje moč ukrajinskih sil, pa tudi za svojimi zavezniki, kot je Južna Koreja. Gre za največjo afero s tajnimi dokumenti od leta 2013, ko je pogodbenik ameriške Agencije za nacionalno varnost Edward Snowden javno objavil na tisoče zaupnih dokumentov o elektronskem nadzoru v ZDA.

Ali piše kaj o skupini Wagner? FOTO: Igor Russak. Reuters

V njih je med drugim zapisano, da zloglasna ruska paravojaška organizacija Wagner kupuje orožje od Turčije, ki je sicer članica skupine Nato, ter od zahodnoafriškega Malija. Skupina naj bi novačila obsojence za vojno v Ukrajini. Eden od zapisov razkriva vzroke, zakaj ukrajinske bombe, opremljene z ameriškimi sistemi vodenja, znanimi kot skupno strelivo za neposredni napad oziroma Joint Direct Attack Munitions (JDAM), ne delujejo, kot bi morale. V njem je špekulacija, da bombni vžigalniki verjetno niso pravilno nastavljeni ter da bi lahko šlo za težave s signalom GPS, ki ga predvidoma motijo Rusi.

2013. je izbruhnila zadnja večja afera z dokumenti.

Kaj je res?

Dokumenti, ki so pricurljali v javnost, kažejo, da Amerika vohuni za svojimi zaveznicami, vključno z Ukrajino, Južno Korejo in Izraelom, kar je za administracijo Joeja Bidna precej nerodno razkritje. Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike preiskuje vir morebitnega odtekanja tajnih dokumentov, vanje pa se poglabljajo tudi preiskovalni novinarji in vlade z različnih koncev sveta. Prve preiskave ugotavljajo, da so v dokumentih številne neresnice, ki jih je mogoče preveriti in ovreči. V njih denimo piše, da v Sloveniji usposabljamo ukrajinske vojake na oklepnikih M113, vendar pa Slovenska vojska te vrste oklepnikov sploh nima.