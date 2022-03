Američani bodo deportirali prevarantko Anno Sorokin

Svetovno znana prevarantka Anna Sorokin, o kateri je Netflix posnel celo mini serijo, bodo deportirali iz Združenih držav Amerike. Po poročanju ameriških medijev naj bi jo prihodnji teden posedli na letalo in poslali v Nemčijo. Zaprosila je za azil v ZDA, a so ga zavrnili.

Obsojeno prevarantko, ki je ogoljufala del newyorške elite, je po odsluženi zaporni kazni kmalu prijela služba za migracije. Čeprav se je deportaciji poskušala izogniti s pritožbami, ji ni uspelo. Ameriška služba za migracije jo bo spremljala vse do trenutka, ko bo stopila na nemška tla.

Anna Sorokin, o njej so posneli seriji Inventing Anna, se je pri 16 letih z družino preselila v Nemčijo. V ZDA se je pretvarjala, da je bogata dedinja, a je bila v resnici hčerka voznika tovornjaka, ki se je v Nemčijo preselil iz Domodedova v bližini Moskve. Po končani srednji šoli je odpotovala v London in Paris, kjer je služila denar. Ker je imela velike načrte za prihodnost, si je spremenila ime v Anna Delvey in se začela pretvarjati, da je bogata dedinja. V New Yorku je sprva delala za modno revijo, nato pa se je začela s prevarami vzpenjati po družbeni lestvici v New Yorku. Zaradi prevar je bila obsojena na štiri do 12 let zaporne kazni, februarja 2021 so jo izpustili iz zapora, nekaj tednov kasneje pa je na njena vrata potrkala migracijska služba.

Anna Sorokin naj bi od Netflixa za adaptacijo zgodbe dobila 320 tisoč dolarjev. Večino denarja naj bi porabila za vračilo »izposojenega« denarja in poplačilo sodnih stroškov. Glede na to, da je precej podjetna, ji verjetno v Nemčiji ne bo dolgčas. Povedala je, da dela pri novih projektih. Pripravlja dokumentarni film, piše knjigo in se loteva snemanja podkasta.