Na sloviti spletni pretočni platformi Netflix se je v ponudbi znašel tudi dokumentarni film z nenavadnim naslovom Pez izobčenec (angleško Pez Outlaw), ki se začne z napisom: Slovenija, 1994. Pripoveduje nenavadno zgodbo danes 73-letnega Steva Glewa iz Michigana v ZDA. Malokateri Američan – poleg naših košarkarskih reprezentantov Anthonyja Randolpha - Tončka ter Mika Tobeyja - Miha – se lahko pohvali, da mu je zares uspelo pri nas. Iz Ljubljane in Ormoža je čez lužo odnesel polne torbe plastičnih figuric pez in jih mastno unovčil. Figurice pez so leta 1970 začeli proizvajati tudi v ormoški Tov...