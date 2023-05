Ambasada za milijardo dolarjev

Libanonci v teh dneh šokirani opazujejo rast ogromnega kompleksa v bližini Bejruta, ki ga gradijo Američani in v katerem naj bi bila nekoč nova ameriška ambasada. Kompleks stoji na 43 hektarjev velikem zemljišču in je velik za več kot 21 nogometnih igrišč.

Pred njim se lahko skrije celo Bela hiša, saj je zemljišče ambasade 2,5-krat večje od tistega, na katerem stoji dom ameriškega predsednika. Kompleks, ki stoji 13 km od centra prestolnice, je mesto v malem. Ameriško veleposlaništvo je pred kratkim na družbenih omrežjih objavilo fotografije kompleksa v nastajanju. Moderna večnadstropna zgradba s pogledom na Bejrut bo imela glede na načrte številne rekreacijske površine, bazen, stanovanja in pripadajoče podporne objekte.

Razsipnost Američanov naletela na kritike

»So se ZDA preselile v Libanon?« se sprašujejo ogorčeni libanonski spletni komentatorji, ki so se o megalomanski zgradbi razpisali na družbenih omrežjih. Številni ugotavljajo, zakaj ZDA potrebujejo tako veliko veleposlaništvo v državi, ki ima komaj šest milijonov prebivalcev in jo obišče le malo ameriških turistov. V državi, kjer 80 odstotkov prebivalstva pesti revščina, mnogi si ne morejo privoščiti niti osnovnih dobrin, kot so hrana, zdravila in elektrika, je razsipnost Američanov naletela na številne kritike. Projekt gradnje ambasade se je začel leta 2015, Američani pa navajajo, da so vanj vložili 1 milijardo dolarjev.

Zemljišče ambasade je 2,5-krat večje od zemljišča Bele hiše.

Prejšnji mesec je sicer minilo 40 let od bombardiranja ameriške ambasade v Bejrutu, ko je bilo ubitih 63 ljudi. Oktobra tisto leto je bomba eksplodirala v vojašnici, kjer so bivali predstavniki mirovnih sil ameriškega in francoskega rodu, in ubila 299 ljudi.