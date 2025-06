Amazon in Walmart želita uvesti stabilne kovance za plačila

V ozadju Amazon in Walmart že načrtujeta izdajo lastnih žetonov, ki bi omogočili transakcije neposredno prek njihovih blagajn, in to v milisekundah. Razlog za to naglico je jasen: Amazon je lani ustvaril približno 447 milijard dolarjev prihodkov iz e-trgovine, Walmart pa je imel za več kot 100 milijard dolarjev spletne prodaje. Če bi jim uspelo le malenkostno zmanjšati stroške obdelave kartičnih plačil, bi to pomenilo milijardne prihranke, obenem pa bi pridobili več nadzora nad potrošniškimi podatki.

Toda medtem ko velikani, kot sta Amazon in Walmart, pripravljajo lastne stabilne kovance in čakajo na dokončno sprejetje zakona GENIUS, se na kriptotrgu že pojavljajo alternativni projekti, ki ponujajo napredne rešitve, od hiperdeflacijske ponudbe do pametnih trgovalnih orodij in varnih mobilnih denarnic. Te nove digitalne valute ne ciljajo le na hitro rast vrednosti, temveč tudi na dejansko uporabnost v prihodnjem decentraliziranem finančnem ekosistemu.

Kriptovalute, ki bi lahko zasenčile stabilne kovance

Predstavljamo tri izmed trenutno najbolj perspektivnih kriptovalut, ki bi lahko v letu 2025 močno izstopale – tako po tehnološki inovativnosti kot po potencialu rasti.

1.Bitcoin Hyper (BHY): hiperdeflacijska moč na temeljih bitcoina

Bitcoin Hyper (HYPER) je deflacijska kriptovaluta, zasnovana za dolgoročno rast vrednosti z vsakodnevnim zmanjševanjem ponudbe. Vsak dan se določeno število žetonov samodejno zažge, kar zmanjša obtok in posledično povečuje redkost. To pomeni, da imetniki žetonov dolgoročno pridobivajo, saj sistem sam ustvarja pritisk na rast cene.

Projekt temelji na tehnologiji Layer-2 nadgradnje bitcoina, kar pomeni, da omogoča hitrejše in cenejše transakcije v primerjavi z izvirnim omrežjem. Ekipa razvijalcev gradi infrastrukturo, ki bo omogočila uporabo BHY v resničnem svetu, od plačilnih integracij do trgovskih rešitev. Tako postaja zanimiva alternativa prihajajočim stabilnim kovancem, ki jih načrtujeta Amazon in Walmart.

FOTO: Clickout Media

Poleg tega ima BHY tudi funkcijo »hyper yield staking«, s katero uporabniki z zaklepanjem svojih žetonov pridobivajo pasivni donos. Ta kombinacija deflacije, uporabe in nagrajevanja pomeni, da BHY ni le še en memekovanec, ampak projekt z dolgoročnim ciljem.

Vlagatelji, ki verjamejo v prihodnost decentraliziranih plačil in tokenizirane trgovine, vidijo v BHY potencialno digitalno sredstvo, ki lahko v prihodnjih letih močno pridobi vrednost.

Obiščite predprodajo bitcoina Hyper

Snorter Bot (SNORT): avtomatizirano trgovanje z dušo mema

Snorter Bot (SNORT) je kriptovaluta, ki podpira pametnega trgovalnega bota, integriranega z aplikacijami, kot je Telegram. Bot omogoča uporabnikom, da z nekaj kliki opravljajo nakupe, prodaje, analizirajo trende in spremljajo dogajanje na trgu; vse znotraj enega intuitivnega vmesnika.

Glavna prednost projekta je njegova uporabnost: zmožnost upravljanja portfelja neposredno prek mobilnega sporočilnika brez potrebe po kompleksnih platformah. Snorter Bot trenutno podpira več verig (Ethereum, BNB Smart Chain) in aktivno širi svojo ponudbo. Poleg tega lahko uporabniki dostopajo do ekskluzivnih analiz in signalov prek premium naročnin; delež prihodkov pa se vrača imetnikom žetona SNORT.

FOTO: Clickout Media

Projekt gradi močno, hitro rastočo skupnost, ki združuje praktičnost in humor, kar se odraža tudi v njegovi blagovni znamki. Ekipa aktivno sodeluje z vplivneži na TikToku in Twitterju, kar omogoča hiter organski doseg nove publike.

V kontekstu prihajajočih stabilnih kovancev in masovnega sprejetja blockchain plačilnih sistemov bi lahko bot, kot je Snorter, igral pomembno vlogo kot orodje za hitro odzivanje na premike trga in avtomatizacijo nakupov.

Obiščite predprodajo Snorterja

Best Wallet Token (BEST): varna in hitra denarnica za generacijo Web3

Best Wallet Token (BEST) je izvorni žeton priljubljene decentralizirane denarnice Best Wallet, ki cilja na uporabnike, ki iščejo preprosto in varno rešitev za upravljanje svojih kriptovalut. Denarnica je zasnovana za mobilne naprave, z jasnim uporabniškim vmesnikom, s katerim tudi začetniki hitro osvojijo osnovne funkcionalnosti.

Z več kot 500.000 prenosi po vsem svetu in naraščajočo bazo uporabnikov je Best Wallet ena izmed najbolj obetavnih denarnic Web3. Žeton BWT se uporablja za popuste v aplikaciji, dostop do naprednih funkcij in staking – vse v enem ekosistemu, kjer uporabnost dejansko šteje.

FOTO: Clickout Media

Če bodo trgovci, kot sta Amazon in Walmart, res uvedli lastne blockchain plačilne rešitve, bodo milijoni uporabnikov potrebovali varne, decentralizirane in enostavne denarnice. Best Wallet bi lahko tu igral ključno vlogo, še posebej če bo omogočal sprejemanje stabilnih kovancev neposredno v aplikaciji.

Projekt ne stavi le na tehnologijo, temveč tudi na trajnost. BEST ima omejeno ponudbo žetonov in aktivno skupnost, ki podpira dolgoročni razvoj, vključno z večjo skupno uporabnostjo in povezovanjem z drugimi storitvami Web3.

Obiščite predprodajo Best Wallet a

