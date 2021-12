Alpinista nagradili z dragulji

Kar osem let je čakal na svoj kos pogače, no, a potrpljenje se je vsekakor splačalo. Francoski alpinist, ki je leta 2013 na vrhu Evrope odkril škatlo, polno dragih kamnov, bo prejel polovico zaklada, ocenjenega na 150.000 evrov.

Zaklad si bosta razdelila alpinist in Chamonix. FOTO: Nopadol Uengbunchoo/Getty Images

Alpinist je o osupljivi najdbi obvestil policijo in ji izročil kovinsko skrinjico, polno smaragdov, rubinov in safirjev, ki je bila očitno desetletja zakopana na mogočnem Mont Blancu. Policija je dolgo iskala lastnika, a neuspešno, alpinista pa so oblasti v Chamonixu nazadnje nagradile s polovico dragih kamnov.

Še vedno pa domnevajo, da je bil zaklad v lasti enega od potnikov tragičnega boeinga 707 indijskega letalskega prevoznika, ki je 1966. trčil v goro s 117 potniki na krovu, ko je bilo na poti iz Mumbaja v New York; v nesreči je bil med smrtnimi žrtvami tudi fizik Homi Jehangir Bhabha, ki velja za očeta indijskega jedrskega programa, zato so se pojavila tudi ugibanja, da je bila tragedija načrtovana zarota.

Poznejše analize so pokazale na okvaro enega od senzorjev in neustrezno komunikacijo med operaterjem radarja in pilotom, zaradi česar se je letalo začelo prehitro spuščati in je s polno hitrostjo trčilo v jugozahodno steno gore.

Na Mont Blancu so odkrili tudi človeške ostanke in prtljago, različne opomnike letalske nesreče pa so zaradi taljenja ledu odkrivali še v poznejših letih; 2012. so našli torbo z diplomatsko pošto iz Indije, poroča STA, leta 2013. pa, kot kaže, še dragulje, shranjene v kovinski škatli z napisom Made in India (izdelano v Indiji).

75 tisočakov mu je prineslo poštenje.

Da bi te na gori zapustil kateri od alpinistov prejšnjih odprav, bi bilo namreč skrajno nenavadno. Pošteni alpinist si bo z nagrado prenovil stanovanje, drugo polovico zaklada pa bodo lahko porabile oblasti v Chamonixu za izboljšanje mesta.