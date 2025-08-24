Aligatorji ne smejo stražiti migrantov, kot si je to zamislil Trump

Ameriška zvezna sodnica je v četrtek prepovedala administraciji predsednika Donalda Trumpa in vladi Floride, da bi v center za pridržanje, znan kot Aligator Alcatraz, nameščali nove migrante, ter odredila razgradnjo večjega dela objekta, s čimer bo razvpiti center dejansko zaprt. Vlada Floride je napovedala pritožbo.

3000 MIGRANTOV naj bi zaprli v center.​

Center za pridržanje so junija postavili v le osmih dneh, ko so na opuščenem letališču v močvirjih Everglades na Floridi, kjer domuje veliko aligatorjev, namestili pograde v žičnatih kletkah pod velikimi belimi šotori. Trump, ki je obljubil deportacijo milijonov ilegalnih migrantov, je center obiskal prejšnji mesec, se hvalil s strogimi pogoji in se v svojem slogu šalil, da bodo aligatorji služili kot stražarji. Bela hiša je objekt poimenovala Aligator Alcatraz po nekdanjem otoškem zaporu v zalivu San Francisca, ki ga želi Trump prav tako znova odpreti. Po besedah ministrice za domovinsko varnost Kristi Noem je bil center zasnovan za 3000 migrantov.

Donald Trump je navdušen nad centrom in ga želi uporabiti kot model za druge po vsej državi. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Toda tarča kritik je postal tako pri okoljevarstvenikih kot pri nasprotnikih Trumpove ostre politike do migrantov, ki trdijo, da je center nehuman. Četrtkova odločitev okrožne sodnice, ki je že v začetku meseca odredila začasno ustavitev nadaljnje gradnje objekta, je posledica tožbe, ki sta jo vložili okoljski organizaciji Friends of the Everglades in Center for Biological Diversity. Trdita namreč, da center ogroža občutljiv ekosistem Everglades in da je bil postavljen brez zakonsko zahtevanih študij o vplivih na okolje. Oblasti morajo v 60 dneh odstraniti vse začasne ograje na območju centra, pa tudi vso razsvetljavo, generatorje ter sisteme za odpadke in čiščenje odplak.

Več pridržanih je za AFP spregovorilo o razmerah v centru, vključno s pomanjkanjem zdravstvene oskrbe, zlorabami in kršitvami njihovih pravnih pravic. »Tako se ne ravna niti z živalmi. To je mučenje,« je povedal 25-letni Kubanec Luis Gonzalez, ki je delil celico s približno 30 ljudmi, v prostoru, ograjenem z žično ograjo, ki ga je primerjal s kokošnjakom.