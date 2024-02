Ali Bidnov spomin peša?

Ameriški posebni tožilec Robert Hur je v preiskavi zaupnih dokumentov, ki jih je predsednik Joe Biden odnesel iz Bele hiše, ko je končal mandat podpredsednika, ugotovil, da je Biden namerno zadržal in razkril nekaj dokumentov. Kazenskega pregona zaradi tega sicer ne priporoča, se je pa vprašal o moči njegovega spomina, na kar se je Biden že ostro odzval.

Preiskava, ki se nanaša na dokumente, ki so jih v letih 2022 in 2023 našli na Bidnovem domu in v njegovi pisarni, je trajala leto dni. Iz poročila je razvidno, da je šlo za dokumente z najvišjo oznako tajnosti, povezani pa so bili z Afganistanom. Biden je leta 2013 iz Bele hiše odnesel lastne beležke, kamor je kot podpredsednik ZDA zapisoval dnevna opažanja in med katerimi so bili tudi zaupni podatki.

Hur je dejal, da je Biden med zaslišanjem trdil, da je to njegova lastnina, saj so to odnašali domov vsi predsedniki in podpredsedniki pred njim. Vse druge dokumente z oznako zaupno, ki so jih našli v nekdanjih Bidnovih pisarnah in na domu, pa je predsednik nemudoma brez težav predal preiskovalcem.

Branil svoje mentalne spodobnosti

Medtem ko zaradi njihovega zadržanja glede na odločitev tožilca Biden ne bo deležen pregona, pa so veliko pozornosti deležne navedbe v poročilu, da je bil njegov spomin med preiskovalnim zaslišanjem zelo omejen. Predsednik naj se ne bi spomnil, kdaj je umrl njegov sin Beau Biden, niti kdaj natančno je bil podpredsednik ZDA. »Gospod Biden bi se poroti verjetno zdel simpatičen, dobronameren starejši gospod slabega spomina,« je Hur razložil, zakaj se je odrekel obtožnici.

Bela hiša in Biden so navedbe o predsednikovem pešajočem spomini ostro zavrnili. »Z mojim spominom je vse v redu,« je Biden branil svoje mentalne spodobnosti. »Omenja celo, da se ne spomnim, kdaj je umrl moj sin. Kako si sploh upa to omenjati?«