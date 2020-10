Alex zalil Italijo in Francijo

ARON JONES VIA REUTERS Sever Italije in jug Francije sta se znašla pod vodo. FOTO: Aron Jones/Reuters

V silovitem neurju, ki je v soboto zajelo sever Italije, sta umrla dva človeka, še sedemnajst pa jih pogrešajo. Ponekod je padlo toliko padavin, kot jih običajno v šestih mesecih, poročajo tamkajšnje oblasti. Najhuje je bilo v Piemontu, Dolini Aoste in Liguriji. Ujma se je razbesnela tudi nad delom Francije blizu meje z Italijo, kjer pogrešajo osem ljudi.Neurje Alex je vzelo prostovoljnega gasilca, na katerega je med posredovanjem v Aosti padlo drevo, pa še mlajšega moškega, čigar avtomobil je odnesla reka v Piemontu, kjer je sicer več krajev povsem odrezanih od sveta. Tam pogrešajo tudi štiri nemške pohodnike, ki jih je presenetila nevihta, narasle vode pa so porušile številne mostove in sprožile zemeljske plazove. Oblasti že zbirajo poročila o škodi, ki bo predvidoma povzročila več deset milijonov evrov stroškov, hudo je tudi v Lombardiji in Liguriji.Reka Pad, ki je v 24 urah narasla za kar tri metre, še vedno ogroža številna območja, oblasti bližnjih krajev opozarjajo na nevarnost poplav. So si pa končno oddahnili v Benetkah, kjer so vendarle dočakali dvig novih zapornic sistema Mose, ki so mesto prvič uspešno ubranile pred poplavami. Trg sv. Marka je ob jadranski plimi, visoki kar 135 centimetrov, ostal presenetljivo suh, tisti, ki so desetletja navijali za pregrešno drag projekt, so navdušeno ploskali. Italija je vanj vložila skoraj šest milijard evrov, za vzdrževanje bo treba odšteti sto milijonov na leto, do zdaj pa so zapornice prvič dvignili ob plimovanju, saj so jih preizkušali samo ob lepem vremenu.Neurja so konec tedna dotolkla tudi Francijo, kjer pogrešane iščejo reševalci in vojska, poroča STA. Najhuje prizadeto je območje severno od Nice, tam so vode odnesle številne ceste in hiše. Uradno pogrešajo osem ljudi, a se bojijo, da je odrezanih od sveta še veliko več. Francoska vlada je sprožila izredni načrt za naravne katastrofe. Vreme se je razbesnelo tudi na sosednjem Hrvaškem. V Zagrebu je močan veter podiral drevesa in odkrival strehe, veliko škode pa je neurje s trombami povzročilo na letališču Lučko, kjer je prevračalo celo letala.