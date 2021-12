Čeferin uvrščen na seznam najvplivnejših Evropejcev

Prestižni ameriški časopis in portal Politico vsako leto objavi seznam najvplivnejših voditeljev. Letos imamo med njimi predstavnika tudi Slovenci. Na seznam 28 najvplivnejših oseb v Evropi je bil uvrščen Aleksander Čeferin, predsednik evropske nogometne zveze (Uefa) in odvetnik.

Na vrh seznama najvplivnejših na stari celini se je uvrstil italijanski premier Mario Draghi, kjer je nasledil zdaj že nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel. Na seznamu so ljudje, ki bi lahko naslednje leto imeli največji vpliv v evropski politiki. Med njimi je 17 politkov, 17 je moških in 11 je žensk.

Vplivneže so razvrstili v tri skupine. V angleščini se kategorije imenujejo doers, dreamers, disrupters. Mi smo jih poimenovali realizatorji, vizionarji in reformatorji. V zadnjo kategorijo spadajo ljudje, ki se ne držijo ustaljenih tirnic delovanja in spreminjajo utečena pravila. Kot takšnega so na omenjenem portalu opisali Čeferina in ga uvrstili na sedmo mesto. Celotno lestvico vplivnežev si lahko ogledate tukaj.

Čeferin je mesto prislužil s posredovanjem pri ustanavljanju nogometne superlige, vzporedne lige evropski nogometni ligi, ki so jo želeli ustanoviti nekateri zasebniki in nogometni klubi.

»Če je politika krvavi šport, je lahko športna politika popolna vojna. Aleksander Čeferin je bil kot predsednik Uefe v središču bitke za prihodnost najbolj priljubljene zabave na svetu. Potem ko se je soočil z nekaterimi največjimi klubi v Evropi zaradi, kot je rekel, 'sramotnega, sebičnega' načrta za ustanovitev ekskluzivne in nepopolno konkurenčne superlige, se 54-letnik zdaj bori proti Fifi in njenemu predlogu, da bi svetovno prvenstvo organizirali vsaki dve leti, torej ne vsaka štiri, kot velja od leta 1930.« Tako so pri Politicu zapisali v obrazložitvi.

Čeferin je začel popolnoma na dnu administracije, vodil je klub futsala Litija, preden je postal predsednik slovenske nogometne zveze. Opisali so ga kot nekdanjega vojaka, ki je služil tudi med desetdnevno vojno za osamsvojitev. Za omenjeni portal je povedal, da med vojno ni sprožil strela. Na čelu Uefe je že od leta 2016, kjer se trudi za zmanjševanje razlik med elitnimi klubi in preostalimi. Ni naredil vsega prav, so zapisali, med drugim takrat, ko je prepovedal, da na stadionu v Munchnu izobesijo zastave gibanja LGBTQ zaradi protesta proti spremembam zakonov na Madžarskem.

Pri njegovem opisu niso izpustili niti Čeferinovega odnosa s premierjem Janezom Janšo, ki so ga ga označili za polemičnega. Ocenili so, da se lahko Čeferin preizkusi tudi v politiki, če se naveliča nogometa. Čeferin jim je pojasnil, da po njegovem mnenju lahko naredi za svet več na zdajšnji poziciji kot pa, če bi vodil Slovenijo.