Alcatraz je najbolj kruto zakleto mesto na svetu: ljudje prisegajo, da so se tam dogajale nepredstavljive stvari, to so dokazi

Otok Alcatraz je kraj zloglasnega ameriškega zveznega zapora, najstarejšega delujočega svetilnika na zahodni obali Združenih držav, zgodnjih vojaških utrdb in naravnih znamenitosti, kot so skalnati bazeni in kolonije morskih ptic (večinoma zahodni galebi, kormorani in bele čaplje). Ime je dobil leta 1775, ko je do njega priplul španski raziskovalec Juan Manuel de Ayala. Domneva se, da gaje prav on poimenoval La Isla de los Alcatras, kar pomeni Otok pelikanov. Več kot 150 let kasneje, leta 1934, je bil Alcatraz izbran za namestitev zapornikov, saj je bil dovolj izoliran ter obdan z ledeno vodo in močnimi morskimi tokovi.

Razmere v zaporu so bile zelo slabe. Največji težavi sta bili stalni mraz in prepoved pogovorov med jetniki. Obiski so bili dovoljeni le enkrat na mesec, pogovori so potekali po telefonu in vsak je bil posnet. Telesni stiki z obiskovalci so bili strogo prepovedani. V Alcatrazu je bilo naenkrat zaprtih 260 oseb, ki so bile v povprečju obsojene na osem let.

Hodniki Alcatraza skrivajo strašljive zgodbe. FOTO: Alexander Kosov, Getty Images

Zli duhovi

»Alcatraz je najbolj razvpiti zapor, kar jih je ta država kdaj videla. Njegova zgodovina sega daleč nazaj, prav tako zgodbe, govorice in legende. Američani omenjajo zle duhove, ki naj bi prebivali na otoku, še preden so zapor odprli,« je stavek, s katerim so ga opisali pri Los Angeles Times.

Že od antičnih časov, od prvih naseljencev, je veljalo, da zli duhovi tavajo po otoku, zato so tja pripeljali ljudi, ki jih je bilo treba kaznovati. Če so storili resne zločine, so jih za vedno pustili na otoku. Verjeli so, da bodo tam umrli in jih bodo do konca večnosti mučili duhovi. Zanimivo je, da je bil otok kraj kaznovanja, še preden je postal zapor.

Tudi Mark Twain je po obisku Alcatraza dokumentiral srhljivo vzdušje na otoku. »Mrzlo je kot pozimi, tudi v poletnih mesecih. Zaporniki, gozdarji in obiskovalci poročajo o paranormalnih dogodkih v zaporu: slišijo šepet iz celic, zaklepanje vrat celic, slišijo zvoke s hodnika, v določenih prostorih je nenavadni hlad, včasih je slišati glasbila in šivalne stroje.«

O nadnaravnih pojavih pričajo številni obiskovalci, pa tudi jetniki, ki so bili po izpustitvi pogosto razglašeni za nore. Eden od zapornikov je v času jetništva stražarjem želel dopovedati, da v temi vidi rdeče oči, a mu nihče ni verjel. Potem ko je vso noč preživel v kričanju, so ga naslednji dan našli zadavljenega.

Nekaj ​​let po tem, ko so Alcatraz zaprli kot zapor in odprli kot turistično atrakcijo, je otok zasedla skupina ameriških staroselcev, ki je zahtevala, da se tam ustanovi univerzitetno in kulturno središče. Vendar je Alcatraz ostal odprt za turiste, zgodovinarji pa so z arheološkimi izkopavanji odkrili, da je bilo na tem otoku nekoč indijansko pokopališče, katerega ostanki so še vedno pod stavbo.

Znanstveniki dokaze, da v Alcatrazu straši, zavračajo in menijo, da je trditev nesmiselna.

Zaporniška celica v Alcatrazu. FOTO: picturist, Getty Images

Zapornik številka 85

Eden prvih zapornikov Alcatraza je bil Al Capone. Leta 1931 je bil aretiran zaradi utaje davkov. V zaporu so mu prepovedali kakršne koli stike z ljudmi iz zunanjega sveta. V zaporniški skupini je igral bendžo. Imel je sifilis, zato so ga poslali v bolnišnico, nato na domače zdravljenje. Umrl je leta 1947. Drugo ime za Al Caponeja v zaporu je bilo Zapornik številka 85.

Birdman

Robert Franklin Stroud, znan kot Birdman iz Alcatraza, se je med bivanjem v zaporu Leavenworth ukvarjal z ornitologijo. Zaradi umora barmana in nadlegovanja prostitutke je bil obsojen na 12 let zapora. Zaradi umora stražarja je bil obsojen na obešanje v zaporu, vendar so ga pomilostili in obsodili na dosmrtno ječo v Alcatrazu. Leta 1962 so o njem posneli film Ptičar iz Alcatraza (Birdman of Alcatraz, 1962), njegov lik pa je upodobil ameriški igralec Burt Lancaster.

Neuspeli pobegi

Ni dokazov, da je komu uspelo pobegniti iz Alcatraza. Poskusili naj bi 36-krat, od tega je bilo 23 poskusov onemogočenih že na začetku, šest ljudi je bilo ubitih, dva pa sta utonila. Prvi pobeg oziroma poskus pobega se je zgodil 27. aprila 1936. Po enem izmed poskusov pobega je posnet tudi znameniti film Pobeg iz Alcatraza (Escape from Alcatraz) s Clintom Eastwoodom, piše stil.kurir.rs.