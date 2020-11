Alarmantno stanje na Hrvaškem: potrdili največje število okuženih doslej

Na Hrvaškem so v sredo potrdili še 3.082 okužb z novim koronavirusom, je danes potrdil nacionalni štab civilne zaščite. Gre za največje dnevno število okuženih od 25. februarja, ko so zabeležili prvo okužbo, prvič so tudi presegli številko 3000. V zadnjih 24 urah je zaradi covida 19 umrlo 32 bolnikov, piše 24sata. Okužbe so potrdili ob 10.156 testih.V sosednji državi je trenutno 16.348 aktivnih primerov. V bolnišnicah se zdravi 1.598 ljudi, pomoč pri dihanju potrebuje 178 oseb. V samoizolaciji je 35.690 ljudi.Po podatkih lokalnih štabov civilne zaščite so v preteklih 24 urah v Primorsko-goranski županiji potrdili 186 novih okužb, iz Istrske županije so poročali o 71 novih primerih. Največ novih okužb znova pričakujejo na območjih Zagreba in Splita.V zadnjem tednu oziroma od 6. novembra do danes so zabeležili skupaj 274 smrtnih žrtev covida 19. Od prvega primera letos do danes je skupaj umrlo 925 ljudi.V državi so potrdili skoraj 76.000 okužb z novim koronavirusom. Okrevalo je več kot 58.600 ljudi. Opravili so skupno več kot 592.326 testov.