Alarmantne številke: v enem dnevu več kot 50 tisoč novih okužb

V Nemčiji je padel neslaven rekord: več kot 50 tisoč novookuženih. To pa ni le rekord od začetka pandemije covida 19, ampak je tudi za več kot 10.000 primerov višji od dosedanjega. Umrlo je 235 ljudi. Berlinski senat je medtem potrdil doslej najstrožje ukrepe za zajezitev pandemije.

V Berlinu bo tako od ponedeljka ob vstopu na javna mesta, kot so bari in restavracije, telovadnice, gledališča in frizerski saloni, treba predložiti dokazilo o cepljenju ali prebolelosti covida 19, poroča AFP. Gre za uvajanje sistema, ki ga v Nemčiji označujejo s kratico 2G, pri nas pa PC. Veljal bo tudi za dogodke na prostem z več kot dva tisoč udeleženci. Negativen test bo po novem zadostoval le za osebe, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, in za mladoletne. Gre za doslej najstrožje ukrepe za zajezitev pandemije v Berlinu in ene najstrožjih v vsej Nemčiji.

Na Hrvaškem umrlo 66 ljudi

Iz Hrvaške poročajo, da je bilo v zadnjih 24 urah zabeleženih 6.987 novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2, število aktivnih primerov je 38.089. Med njimi je v bolnišnicah 2.008 bolnikov, od tega 257 na respiratorjih. Umrlo je 66 ljudi.

Nadaljnja rast okužb tudi pri drugih sosedah

V Avstriji so v preteklih 24 urah zabeležili 11.975 novih okužb z novim koronavirusom, največ okuženih je v Zgornji in Spodnji Avstriji. V Italiji se je dnevno povprečje okuženih v manj kot v mesecu dni več kot podvojilo, zaskrbljeni pa so tudi na Madžarskem, kjer krivulja novih primerov strmo raste –v zadnjih 24 urah so zaznali 8.434 novih primerov.