Alarm v naši bližini: Zaradi te bolezni, ki jo prenašajo tudi psi, predlagajo razglasitev epidemije!

Zdravstveni delavci v Sarajevu se spopadajo z večjim številom obolelih za leptospirozo. V zadnjih dneh so to bolezen, ki jo prenašajo glodavci, potrdili pri 17 ljudeh, trenutno sta hospitalizirana dva.

Na območju kantona Sarajevo so od 14. do 21. maja po podatkih zavoda zabeležili 17 laboratorijsko potrjenih primerov leptospiroze. Največ obolelih prihaja iz sarajevske občine Novi grad, prvi primeri bolezni pa so se po pisanju portala N1 BiH pojavili v naselju Dobrinja, ki je del te občine.

Minister za zdravje kantona Sarajevo Enis Hasanović je danes povedal, da je zavod za javno zdravstvo predlagal razglasitev epidemije na območju Dobrinje, poroča portal Klix.ba.

Začeli z deratizacijo

Da bi preprečili nadaljnje širjenje okužbe, so pristojni takoj začeli z deratizacijo na območju več sarajevskih občin in okrepili inšpekcijski nadzor nad higieno v stanovanjskih stavbah, na tržnicah in javnih površinah.

Bolezen se prenaša z bakterijami leptospirami, ki so v seču različnih sesalcev, najpogostejše glodavcev, krav, lahko tudi prašičev. Prenašalci so lahko tudi psi. Ljudje se lahko okužijo neposredno ob stiku s sečem okuženih živali, še pogosteje pa prek vode, saj omenjene bakterije v njej preživijo dolgo časa.

Različni simptomi

Inkubacijska doba za to bolezen je do 14 dni, praviloma pa poteka v dveh fazah. Za prvo je značilna precej visoka vročina, bolniki se lahko soočajo z izrazitimi bolečinami v mišicah, predvsem v hrbtu, hudim glavobolom, bolečinami v očeh oziroma za očmi. Pojavljajo se krvavitve v očesni veznici. Ob tem lahko pride do prizadetosti jeter, kar se kaže z rumeno obarvanostjo kože in sluznic. Prizadete so lahko tudi ledvice.

Po kakšnem tednu sledi druga faza, v kateri je najpogostejši meningitis in kožni izpuščaj. Posamezniki, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, imajo simptome, podobne septičnemu šoku - nizek krvni pritisk, pospešen utrip, slabo počutje, onemoglost, hkrati pa prizadetost delovanja ledvic.

