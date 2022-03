Alarm po vsej Ukrajini, Zelenski in Biden sta se dogovorila

V soboto, 17. dan ruske invazije, so alarmne sirene v večini ukrajinskih mest zgodaj zjutraj prisilile ljudi, da so poiskali zavetje, poročajo lokalni mediji. Sirene so se oglasile v Kijevu, Lvivu na zahodu države, Odesi na Črnem morju, v Harkovu in Čerkasih ter v regiji Sumi na severovzhodu države, poročajo številni ukrajinski mediji. Zdi se, da so se ruske sile v petek ponovno združile za napad na Kijev, satelitski posnetki pa kažejo, da uporabljajo topništvo, ko se približujejo mestu.

CNN poroča, da se spopadi nadaljujejo na obrobju Kijeva, mestne oblasti pa pravijo, da so še vedno najbolj nevarni v severnih delih, vključno s predmestji Buča, Irpin in Hostomel, ter tudi v regiji Višgorod severno od Kijeva. Boji so se stopnjevali tudi v Brovarih, vzhodno od mesta.

Kijevski župan Vitalij Kličko je za CNN povedal, da ima prestolnica dovolj sredstev, vključno s hrano in z medicinskimi zalogami, za teden do dva, če ostane popolnoma odrezana, vendar je v prestolnico še vedno mogoče vstopiti z juga.

Dogajanje spremljamo v živo

7.22 Ameriški in ukrajinski predsednik sta se v petek pogovarjala 49 minut, kar je najdaljši pogovor doslej, poročajo ameriški mediji. Joe Biden je podal podrobnosti o novih sankcijah, ki jih bo Amerika uvedla proti Rusiji, Vladimir Zelenski pa je na twitterju objavil, da je ameriškemu predsedniku podal oceno razmer o napadih na civiliste. »Dogovorjeni so naslednji koraki pri vprašanju podpore obrambi Ukrajine in tudi sankcij proti Rusiji,« je zapisal.