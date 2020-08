Aktivistka Greta objavila fotografijo in presenetila svet

Švedska okoljska aktivistka, ki je bila med glavnimi pobudniki gibanja Petki za prihodnost, se po letu premora vrača v šolo. Kot je nasmejana 17-letnica v ponedeljek objavila na twitterju, »je lepo spet biti nazaj v šoli«. Dodala je selfi s šolsko torbo na hrbtu in kolesom.Thunbergova je začela prvi letnik srednje šole nekaj dni za svojimi vrstniki, ki so se v učilnice po koncu šolskih počitnic vrnili že prejšnji teden. A Thunbergova je imela prejšnji teden še srečanje z nemško kanclerko, v Berlinu pa se je udeležila tudi podnebnega shoda, navaja nemška tiskovna agencija dpa.Švedska najstnica se je po protestnih petkih, ko je izpustila pouk in protestirala proti podnebnim spremembam ter s tem zagnala globalno protestno gibanje, lani odločila, da si za ta boj vzame prosto leto.Avgusta lani se je tako z jadrnico podala v New York, da se je udeležila podnebnega vrha Združenih narodov, in obsodila voditelje sveta, ker ne ukrepajo dovolj za zaustavitev podnebnih sprememb, ki tako grozijo predvsem prihodnjim generacijam. »Kako si drznete?« je bilo njeno glavno sporočilo.Zatem se je skozi vse leto srečevala s podnebnimi aktivisti po svetu. Med drugim so jo nominirali tudi za Nobelovo nagrado za mir.