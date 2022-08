Afera daj pet: uvedli preiskavo zaradi zviševanja ocene predsednikovemu sinu

Policija je po nalogu hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) začela preiskavo zaradi zviševanja zaključne ocene iz matematike sinu hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, razkriva hrvaški časnik Jutarnji list. Učiteljica je zaradi zviševanja ocen po že končanem šolskem letu dobila opomin pred odpovedjo.

Ravnateljica klasične gimnazije v Zagrebu Zdravka Martinić-Jerčić, ki jo obiskuje predsednikov sin, je učiteljici matematike izrekla opomin pred odpovedjo, potem ko je ta javno izjavila, da je ocene zvišala pod pritiskom ravnateljice. Oceno je po že končanem šolskem letu zvišala skupno sedmim učencem.

Afera Daj pet

Po informacijah neodvisnega sindikata zaposlenih v srednjih šolah je učiteljica opomin dobila na podlagi več nepravilnosti. Med njimi je naknadno vpisovanje ocen v elektronski dnevnik, kot tudi dejstvo, da ni javno objavila terminov sprejema staršev ter je učence predčasno spuščala z učnih ur.

Afera, ki so jo hrvaški mediji poimenovali Daj pet, se je začela, potem ko so v javnost prišle informacije, da je žena hrvaškega predsednika Sanja Musić Milanović ob koncu letošnjega šolskega leta pisala ravnateljici gimnazije in opozorila na nepravilnosti pri pouku matematike.

V sporočilu je poudarila, da ne zahteva dviga zaključne ocene iz matematike s štiri na pet, a so na šoli to vseeno storili, čeprav se je šolsko leto že končalo.