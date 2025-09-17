Kakšna tragedija! 26-letnici postalo slabo na lastni poroki, dva dni pozneje umrla

Sarajevo je zavito v črnino, potem ko je Adna (Alija) Rovčanin-Omerbegović (26) umrla le dva dni po poroki. Adna in Faris sta se poročila v soboto, po navedbah družine in prijateljev pa je Adni po poroki postalo slabo in so jo odpeljali v Univerzitetni klinični center v Sarajevu, kjer je v ponedeljek umrla.

Adna je bila kozmetična strokovnjakinja in je imela salon v Sarajevu. Prijatelji jo opisujejo kot delavno, nasmejano in vedno veselo osebo, je navedel Dnevni avaz.

Prijatelji in znanci se od nje poslavljajo na družbenih omrežjih z ganljivimi sporočili:

»Včeraj si bila z nami, danes se od tebe poslavljamo. Počivaj v miru, draga Adna,«

»Ni pošteno, da se življenja mladih ljudi tako prezgodaj končajo. Za vedno boš ostala v naših srcih.«