86-letnica stevardesa že 65 let, o upokojitvi ne razmišlja

Kdor opravlja poklic, ki ga nadvse veseli, ima izjemno srečo, Bette Nash pa svoje delo tako zelo obožuje, da po več kot šestih desetletjih kariere še ne razmišlja o upokojitvi.

Potnike vsako jutro pričaka z nasmeškom. FOTOGRAFIJI: Twitter

Čeprav je stara že častitljivih 86 let. A kot pravi, ji še na misel ne pride, da bi službo opustila, saj je dobesedno vsak dan nad oblaki. Američanka se bo jeseni kronala z nazivom stevardese z najdaljšim stažem in se tako vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov.

Prepovedane poroke

Kot pojasnjuje, je njen poklic zelo zahteven, delodajalec pa neprizanesljiv do zaposlenih; merila, ki so jim takrat morale slediti stevardese, bi bila v današnjih časih nezaslišana, a tudi nerazumna pričakovanja je niso odvrnila od službe, saj ji je bilo letenje vedno v izjemno veselje. »Stevardesa sem postala leta 1957, a šolanje še zdaleč ni bilo vse, kar so od nas zahtevali. Dekleta smo morala ohranjati določeno telesno težo, pred vsakim vkrcanjem so nas tehtali. Če katera ni ustrezala merilom, je ostala na trdnih tleh. In brez plače!

Prav tako niso odobravali poročenih žensk, saj ni bilo zaželeno, da bi zaradi moža prilagajale urnik in destinacije,« se spominja Bette, ki je kariero začela pri družbi Eastern Airlines, nadaljevala pri Eastern Shuttle, ki je bila takrat v lasti Donalda Trumpa, od devetdesetih pa je zvesta družbi American Airlines. In še, pristavi z nasmeškom, njena najslavnejša potnica je bila nedvomno nekdanja prva dama, karizmatična Jacqueline Kennedy. »Časi so se na krovu nedvomno spremenili. Nekoč, denimo, so vsi lahko kadili, tako da smo po obrokih potnikom ponujale cigarete in vžigalice,« še pove Bette, ki se vsako leto udeležuje posebnega urjenja, da zadosti zahtevam pristojne letalske zveze.

1957. je začela kariero, ki jo še danes obožuje.

Zadnja leta, odkar je zrela za upokojitev, ji delodajalec omogoča, da sama izbira destinacije in si kroji urnik, kakor ji ustreza, zato po večini leti v zgodnjih jutranjih urah na relaciji New York–Washington–Boston. Ta ji namreč omogoča stabilen delovnik, saj je tako lahko vsak večer ob isti uri doma, kjer živi z zunajzakonskim invalidnim sinom, za katerega sama skrbi vse življenje. In še, spoprijateljila se je z večino rednih potnikov, ki jim dobrovoljna Bette vsako jutro postreže kavo in nameni prijazno besedo.