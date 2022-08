80 odstotkov višji stroški za elektriko in plin: bodo primorani izklopiti ogrevanje?

Britanska gospodinjstva, ki jih pesti visoka rast cen življenjskih stroškov, je danes še dodatno vznejevoljila novica o 80-odstotnem dvigu povprečnih letnih stroškov za elektriko in plin z začetkom oktobra. Na Otoku se medtem že pripravljajo na to, da bodo morali za znižanje vrtoglavih računov izklopiti ogrevanje.

Češki premier Petr Fiala je danes sporočil, da bo njegova država, ki trenutno predseduje Svetu Evropske unije, sklicala nujno srečanje ministrov za energijo z namenom reševanja trenutne energetske krize, ki je posledica ruske invazije na Ukrajino.

Kot so pojasnili pri britanskem regulatorju Ofgemu, se bo zgornja meja stroškov za potrošnike, ki s svojim dobaviteljem nimajo sklenjenega dogovora o nespremenljivih cenah, s prvim oktobrom s trenutnih 1971 funtov (2328 evrov) v povprečju povečala na 3549 funtov (4193 evrov) na leto.

Razlog za 80-odstotno zvišanje so pri Ofgemu pripisali dvigom veleprodajnih cen plina na globalnem trgu po odpravi omejitev zaradi covida-19 in zmanjšanju dobave ruskih energentov. Tako se nekateri prebivalci medtem že pripravljajo na to, da bodo pozimi primorani izklopiti ogrevanje, da bi znižali napovedane vrtoglave račune.

Cena elektrike v Evropi dosega nove rekorde. V Nemčiji so pogodbe za dobavo v letu 2023 danes presegle 900 evrov, v Franciji pa 1000 evrov za megavatno uro (MWh), kažejo podatki borze European Energy Exchange (EEX) s sedežem v Leipzigu.

Analitiki medtem opozarjajo, da bodo podražitve v energetsko revščino pahnile na milijone prebivalcev in jih prisilile v to, da bodo morali izbirati med kupovanjem hrane in ogrevanjem.