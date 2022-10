77 jih je izginilo zaradi Iana: opustošenje primerjali z jedrsko bombo

Ian, ki se je prejšnji teden razbesnel v enega najbolj uničujočih orkanov v zgodovini ZDA, je konec tedna sicer izgubil nekaj moči, a je za sabo predvsem na Floridi in v Južni Karolini pustil apokaliptično opustošenje. Število žrtev je naraslo že na 77, od tega 73 le na Floridi, a bi znalo še poskočiti. Po uničujočem divjanju močnih vetrov in večmetrskih valovih, ki so jih ti prinesli na kopno, namreč še vedno pogrešajo približno 10.000 ljudi.

Kubanci se jezijo. FOTO: Alexandre Meneghini/Reuters

Oblasti so sicer prepričane, da je večina v zatočiščih in da so zaradi izpada elektrike še vedno odrezani od sveta. Sicer pa je na terenu približno 1300 reševalcev, ki med ruševinami poplavljenih domov iščejo preživele ter pomagajo pri razporejanju ljudi po zatočiščih, ki so v hipu ostali brez vsega, ter razdeljevanju osnovnih življenjskih potrebščin.

Najbolj prizadeto Florido, kjer so sunki vetra premetavali jahte kot igračke, ruvali drevesa, lomili pomole in drogove ter je plimovanje iz tamkajšnjih močvirij na dvorišča in ceste naplavljalo aligatorje, iz vode pa je pokukala celo plavut morskega psa, bosta v sredo obiskala predsednik države Joe Biden in prva dama Jill, še prej pa se bosta ustavila v Portoriku in si ogledala škodo, ki jo je minuli mesec povzročil orkan Fiona.

Približno milijon ljudi je bilo v ZDA v soboto še vedno brez elektike.

Na Floridi je bilo še v soboto brez elektrike približno 900.000 ljudi, v Virginiji in Severni Karolini, kamor se je pomaknil Ian, pa jih je brez napeljave ostalo približno 45.000. Prav zaradi električnega mrka, ki je že v torek prizadel Kubo, pa so se konec tedna po soseskah Havane, ki so bile v soboto še vedno v temi, razbesneli protesti.