Zgodba pravega malega heroja prihaja iz ZDA, kjer je šestletnik s pogumnim dejanjem preprečil družinsko tragedijo., pogumni 6-letni deček iz Wyominga, je na družbenih medijih postal znan, potem ko ga je slavna igralkapohvalila, da je rešil sestro pred napadom psa. Vse skupaj se je zgodilo 9. julija, ko je enoletna psička, mešanka z nemški ovčarjem napadla Bridgerjovo 4-letno sestrico.Skočil je v bran svoji mlajši sestri in jih pošteno skupil. Psička je fanta pogrizla tako močno, da ga je čakala zahtevna operacija, ki je trajala dve uri. Pri tem je dobil 90 šivov. Ko so ga vprašali, zakaj je to storil in tako pogumno posredoval je odgovoril: »Če bi moral kdo umreti, sem mislil, da bi to moral biti jaz.« Celotno zgodbo je Instagramu delila njegova teta in pogumen fant je v nekaj dneh postal svetovno znan.