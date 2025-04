53 sekund čiste groze: nasmejani moški pomotoma posnel teroristični napad, ljudje padali kot pokošeni (VIDEO)

Turist, ki se je prejšnji teden spuščal po ziplinu v indijski regiji Pahalgam, je nevede ujel v kamero trenutke smrtonosnega terorističnega napada, v katerem je bilo ubitih 26 ljudi. 53-sekundni posnetek, ki je hitro postal viralen, prikazuje moškega v modri karirasti srajci, sončnih očalih in čeladi, ki s selfi palico posname svojo vožnjo, medtem ko v ozadju odzvanjajo streli.

Ne zavedajoč se, kaj se dogaja Rishi Bhatt iz Ahmedabada uživa v vožnji z nasmehom na obrazu, medtem ko drugi turisti pod njim v paniki bežijo na vse strani.

V pogovoru za tiskovno agencijo ANI je Bhatt povedal, da je takoj po tem, ko je ugotovil, da streljajo, odpel varnostni pas in pobegnil.

V terorističnem napadu 22. aprila v Baisaranu je bilo ubitih skupno 26 ljudi: 25 turistov (med njimi 24 državljanov Indije in en Nepalec) in en domačin.

»Vzel sem ženo in sina in začeli smo bežati. Videli smo ljudi, ki so se skrivali v nekakšni kotanji, kjer jih ni bilo dobro videti. Tudi mi smo se skrili. Po 8-10 minutah, ko je streljanje za nekaj časa ponehalo, smo stekli proti glavnemu izhodu, a se je streljanje nadaljevalo in še več ljudi je bilo zadetih,« je razkril.