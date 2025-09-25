50 milijonov mrtvih v nekaj urah! To je srhljiva simulacija ruskega napada (VIDEO)

Ruski propagandist Vladimir Solovjov je govoril o napadu na Združeno kraljestvo. Simulacija jedrskega napada razkriva, kaj bi se zgodilo, če bi izbruhnila vojna med Rusijo in Britanijo. Zavezniki Vladimirja Putina trdijo, da bi najprej napadli dve ključni britanski tarči, nato pa bi uničili preostanek države.

Sergej Karaganov (73) je že prej izjavil, da je treba Veliko Britanijo ‘izbrisati z zemljevida’, in dodal, da bi bilo ‘strašno grešno’, če Rusija ne bi bombardirala Britanije skupaj s preostalo Evropo.

Na ruski državni televiziji je dejal: »Če jih ne uporabimo in obsodimo svoj narod ter svet na veliko vojno, je to še večji greh. To je še bolj strašen greh.«

Karaganov je dodal, da Rusija morda ne bo izvedla jedrskega napada, se pa nanj lahko pripravi: »To evropsko kugo moramo izkoreniniti. Moramo se pripraviti na udarec ali pa jim vsaj pokazati, da smo pripravljeni. Ni nujno, da bo jedrski …, a pripraviti se moramo.«

Upajmo, da do tega nikoli ne pride.

Strah pred konfliktom raste

Njegove besede je ponovil propagandist Vladimir Solovjov, ki je dejal, da je treba bombardirati dve britanski mesti – Oxford in Cambridge, da bi uničili ‘britansko elito’ in njihove univerze. A tarči nista le univerzitetni mesti. Po poročanju Financial Timesa naj bi imel Putin pripravljen seznam tudi drugih britanskih lokacij – Cumbria, Hull in Rosyth so med potencialnimi tarčami, skupaj z 32 kraji po Evropi.

Medtem ko raste strah pred konfliktom, je simulacija pokazala, kako bi bil videti jedrski napad na Britanijo. Posnetek, ki ga je na YouTube objavil Visualiser 3D, prikazuje AI-ustvarjene eksplozije po vsej državi in posledice vojne brez pomoči EU ali Nata. V prvi fazi, imenovani ‘inicijacija’, bi ruska vojska izstrelila približno pet ducatov taktičnih jedrskih konic in uničila britansko vojaško moč. Ocenjujejo, da bi minilo le 15–20 minut do udarca, brez kakršnega koli opozorila. Simulacija napoveduje približno milijon žrtev v manj kot dveh urah napada v obeh državah skupaj.

V drugi fazi bi Rusija napadla cilje, ki povzročijo največ žrtev, kot so London in ‘veliki industrijsko-ekonomski centri’, kjer bi umrlo okoli 50 milijonov ljudi. Tretja faza prinaša radioaktivni dež, ki se širi čez države in oceane. Posnetek prikazuje zeleno meglico, ki povzroča ‘sevanje in bolezen zaradi sevanja’, ubija ljudi, živali in uničuje okolje. V naslednjih mesecih bi umrlo še več milijonov ljudi.

Upajmo, da do tega nikoli ne pride, poroča ladbible.com.