47 obtoženih poskusa strmoglavljenja vlade: grozi jim celo dosmrtna ječa

V Hongkongu se je včeraj začelo sojenje, v katerem je 47 prodemokratičnih aktivistov obtoženih poskusa strmoglavljenja vlade in jim grozi dosmrtna zaporna kazen. Številni kritiki sojenje vidijo kot nov primer kriminalizacije nasprotovanja oblastem. Skupina je bila obtožena že marca 2021, potem ko je leto prej organizirala neuradne volitve.

Njihov cilj je bil pridobiti zadostno število sedežev v parlamentu, da bi lahko uveljavljali zahteve protestnikov in blokirali sporne zakone, ki so jih sprejeli prokitajski uradniki. Oblasti pa menijo, da je bil namen volitev poskus strmoglavljenja vlade.

Krivdo jih je 31 priznalo

Od 47 obtožencev se jih je 16 izreklo za nedolžne, preostalih 31 pa je krivdo priznalo. Vseeno številni obtoženci opozarjajo, da sojenje kaže, kako se pravni sistem uporablja za zatiranje preostanka opozicije. Večina je zaprta že skoraj dve leti. Gre za doslej največji primer na podlagi zakona o nacionalni varnosti, ki ga je Kitajska uvedla v Hongkongu po obsežnih protestih leta 2019.

Zakon o nacionalni varnosti je dal Pekingu obsežna pooblastila na območju mesta Hongkong. Z njim je delovanje politične opozicije postalo nezakonito in večina kritičnih politikov in aktivistov je zdaj v zaporu ali pa so se umaknili iz javnega življenja.