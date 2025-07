42 milijonov Evropejcev nima denarja za počitnice, takšno je stanje v Sloveniji

Dopust postaja za mnoge Evropejce razkošje. Po podatkih Eurostata si kar 42 milijonov ljudi v EU ne more privoščiti niti enotedenskih počitnic zunaj doma. To je približno vsak sedmi prebivalec Evrope – in številka je še višja kot leto prej.

Glavni razlogi? Naraščajoči življenjski stroški in vedno nižja kupna moč, zaradi katerih številni zaposleni ostajajo doma, čeprav so trdo delali vse leto.

Slovenija primerljiva z Dansko

Medtem ko so države vzhodne in južne Evrope v vrhu tako imenovane dopustniške revščine, je Slovenija svetla izjema. Samo 7 odstotkov slovenskih delavcev si ne more privoščiti tedenskega oddiha – kar je podobno kot v bogatejših državah, denimo na Švedskem, Nizozemskem in Danskem.

Čeprav so prihodki Slovencev nižji kot v nekaterih drugih državah, je življenjski standard očitno bolj stabilen, kar omogoča večjo dostopnost dopustov.

V državah, obarvanih najsvetleje, si največ ljudi lahko privošči dopust. Najslabše stanje je v temno obarvanih delih Evrope, za sive cone ni podatkov. FOTO: Zajem Zaslona Eurostat

Stanje na Hrvaškem slabše, Romunija na dnu

Naši južni sosedi so v precej slabšem položaju. Na Hrvaškem si dopusta ne more privoščiti 18 odstotkov prebivalcev, kar je občutno slabše od evropskega povprečja. To pomeni, da skoraj pol milijona Hrvatov poleti ostaja doma – kljub turizmu, ki je eden glavnih stebrov tamkajšnjega gospodarstva.

Najhuje je v Romuniji, kjer si kar 32 odstotkov zaposlenih, torej vsak tretji prebivalec, ne more privoščiti tedenskega oddiha. Sledita Madžarska (26 %) in Bolgarija (24 %). Na drugi strani lestvice so Švedska, Nizozemska in Finska, kjer je ta delež zgolj petodstoten – trikrat nižji od povprečja EU.

Veliko Evropejcev mora dopust preživeti doma, saj si počitnic ne morejo privoščiti. FOTO: Izzetugutmen Getty Images/istockphoto

Opozarjajo na nevarne trende

»Po letu trdega dela bi si moral vsak privoščiti vsaj teden počitnic. Te številke kažejo, da to postaja privilegij redkih,« opozarja Esther Lynch, vodja Evropske konfederacije sindikatov (ETUC).

Zato v ETUC pozivajo k višjim plačam in boljšim delovnim pogojem. Obenem pozivajo evropske institucije, naj zagotovijo, da bo dopust znova postal pravica, ne razkošje.