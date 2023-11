41 delavcev po 17 dneh rešili iz porušenega predora (FOTO in VIDEO)

Indijskim reševalcem se je danes uspelo prebiti do 41 delavcev, ki so bili od 12. novembra ujeti v zasutem predoru pod Himalajo. Vse ponesrečence so drugega za drugim skozi manj kot meter široko odprtino varno potegnili iz predora, je potrdil indijski minister za promet Nitin Gadkari.

Enega od ujetih delavcev so zdravniško pregledali, potem ko so ga rešili iz podrtega predora. FOTO: Uttarkashi District Information Via Reuters

Reševalna akcija FOTO: Francis Mascarenhas Reuters

Reševalno vozilo je bilo v pripravljenosti. FOTO: Francis Mascarenhas Reuters

»Vesel sem, saj je bilo uspešno rešenih vseh 41 delavcev, ki so bili ujeti v porušenem predoru,« je dejal Gadkari. Ob tem je poudaril, da je šlo za eno najpomembnejših reševalnih operacij v zadnjih letih in da je bilo delo dobro usklajeno med več agencijami.

Po majhnem cevovodu

Nesreča se je zgodila 12. novembra, ko se je porušil 150-metrski del 4,5 kilometra dolgega cestnega predora v gradnji. Kmalu po nesreči so reševalci z delavci vzpostavili stik in jim začeli dovajati kisik. Po majhnem cevovodu, ki so ga uporabljali tudi za komunikacijo, so jim pošiljali pakete s hrano, vodo in zdravili.

Reševalci so si 17 dni prizadevali prebiti se do ujetih. Zadnjih nekaj metrov kopanja so zaradi okvare vrtalnih strojev morali opraviti ročno.

Do ujetih delavcev so se prebili danes in jih drugega za drugim potegnili skozi 90 centimetrov širok prehod. Pred predorom so delavce pričakale zdravstvene ekipe z reševalnimi vozili, ki bodo ponesrečence odpeljale na pregled v bolnišnico.

Reševalno akcijo so spremljali tudi domačini. FOTO: Francis Mascarenhas Reuters

Reševalna akcija je zanimala domačine. FOTO: Francis Mascarenhas Reuters

Medicinsko osebje čaka pred tunelom. FOTO: Francis Mascarenhas Reuters