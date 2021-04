40 milijonov za lokvanje

Prelomna serija

S približevanjem abstrakciji je zoral ledino mlajšim generacijam.

12.

maja bo dražba.

Velja za ikonično in eno najpomembnejših impresionističnih mojstrovih, znameniti lokvanjipa bodo na majski dražbi pri avkcijski hiši Sotheby's v New Yorku po oceni strokovnjakov iztržili okoli 40 milijonov evrov.Olje na platnu, Mlaka z lokvanji (Le Bassin aux Nympheas), je nastalo med letoma 1917 in 1919 in je del Monetove serije lokvanjev v Givernyju, ki jo je francoski slikar začel ustvarjati 1914.Te slike so veljale za nadvse inovativne, in sicer zaradi abstraktne upodobitve gladine ribnika in odsevov, lokvanji v seriji pa so občutno večji od prejšnjih umetnikovih, zato te slike veljajo za impresionistovo prelomnico in začetek novega sloga, ki se je že močno približal abstraktnemu in ki je odprl vrata mlajšim generacijam, v katero spada denimo, ki pa je krenil v popolno abstrakcijo, poročajo tuji mediji. Monet, ki je navdih pogosto iskal kar na svojem vrtu v Givernyju, je sicer na začetku kariere ustvarjal povsem realistične pejsaže in prizore iz meščanskega življenja, pozneje pa si je privoščil bistveno bolj svobodno interpretacijo barv in svetlobe ter subjektivno likovno podobo trenutka, poroča STA.Lokvanji, ki se hvalijo z osupljivimi merami, 200 cm x 100 cm, bodo pred dražbo, ki bo 12. maja, na ogled v Tajpeju, in sicer že 26. aprila. V ZDA se bodo vrnili 1. maja in bodo razstavljeni do prodajnega večera, ki bo posvečen impresionistični in moderni umetnosti. Med vrhunce dražbe nedvomno spadajo tudi dela še dveh francoskih velikanov impresionizma in postimpresionizma,in