300.000 Natovih vojakov v pripravljenosti: konflikt se lahko zgodi vsak trenutek (FOTO)

Severnoatlantsko zavezništvo se pripravlja na »konflikt, ki se lahko zgodi vsak trenutek,« navaja Reuters glede Natovih vojaških načrtov, o katerih bodo odločali na julijskem vrhu v Vilni.

Od 100.000 do 300.000 vojakov.

Cilj je boljša pripravljenost zavezništva na napad in izboljšana logistika, prvič po hladni vojni pa se posodabljajo načrti o tem, kako se odzvati v primeru ruskega napada.

Regionalni načrt

»Temeljna razlika med kriznim upravljanjem in kolektivno obrambo je naslednja: niste vi, ampak naš sovražnik tisti, ki določa, kdaj,« je dejal admiral Rob Bauer, eden od najvišjih vojaških uradnikov Nata. V zavezništvu to imenujejo »regionalni načrti«, v njihovem sklopu pa bodo članice Nata prejele nove smernice delovanja.

FOTO: Tt News Agency Via Reuters

»Zaveznice bodo natančno vedele, katere sile in zmogljivosti so potrebne, vključno s tem, kaj, kje in kdaj napotiti,« je zaupne dokumente komentiral vodja Nata Jens Stoltenberg, ki bo formaliziral proces, ki se je začel po ruski priključitvi Krima leta 2014, ko so zahodni zavezniki prvič poslali bojne enote na vzhod, Velika Britanija, Kanada in Nemčija pa so prevzele vodilne vloge v treh baltskih državah.

Poznavalci se strinjajo, da se zavezništvo ne pripravlja več na večji napad, temveč na več manjših regionalnih kriz, ki bodo zahtevale hitro razporeditev sil. Navsezadnje so zdaj razmere drugačne kot v hladni vojni z več državami članicami in pristopom Finske zavezništvu. Zdaj je tudi meja Finske in Rusije pomemben del načrtov, prej pa je bila glavno potencialno bojišče Nemčija.