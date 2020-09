29. Slovenski oglaševalski festival razglasil zmagovalce

Festivalsko dogajanje, ki je bilo letos predvsem v znamenju sprememb, je na novi urbani lokaciji v ljubljanskem Litostroju zaokrožila Zlata noč z zaključno prireditvijo s podelitvijo nagrad.



Naziv Agencije leta 2020 je pripadel agenciji Futura DDB, Znamka leta 2020 je postala Spar Slovenija, najprestižnejša nagrada, SOF SOF-a pa je letos šla v roke integrirani kampanji Mlečne knjige, ki jo je za Spar Slovenija zasnovala Futura DDB. Mlečne knjige so uporabnike družbenih omrežij vpletle, da so skupaj z mladinskim pisateljem soustvarili pravljice, ki so bile nato izdane na embalaži trajnega mleka in tako dostopne vsem, še posebej pa staršem, da bi krepili svoje bralne navade prek večernega branja otrokom.



Oglaševalska osebnost je Marko Kolbl, direktor in solastnik podjetja Europlakat, s katerim je oral ledino zunanjega oglaševanja v Sloveniji. Stanovska nagrada oglaševalca leta 2019 je za konsistenten in razvojno naravnan tržni pristop, zavezo razvoju stroke in postavljanju ter spoštovanju visokih strokovnih standardov tako v letu 2019 kot tudi v daljšem časovnem obdobju, že drugo leto zapored pripadla družbi Atlantic Droga Kolinska. Najboljša produkcijska hiša filmskih oglasov je Bright Visuals, naziv najboljše produkcijske hiše radijskih in zvočnih oglasov pa je šel v roke Studio 100. Na festival Cannes Lions v 2021 kot mlada kreativca potujeta Lucija Lepšina in Klemen Vodopivec iz Agencije 101.

Veliki nagradi: • Uau. komunikacijska platforma (Renderspace in Pristop, d. o. o. za Big Bang)

• Pobuda Gledališki tolmač (Grey Ljubljana za NLB, d. d.)

Zlate nagrade v posameznih tekmovalnih skupinah: Sekcija KAJ

• v skupini K1 FILM: Jutro na Krasu (Bright za Kras, d. o. o.)

• v skupini K4 Zvok: LCA v ravnovesju (AV studio za Mlekarna Celeia) in Dobro jutro, čustva! (Grey Ljubljana za A1 Slovenija)

• v skupini K5 Spletne & mobilne komunikacije: Mlečne knjige (Futura DDB, d. o. o. za Spar Slovenija)

• v skupini K6 Integrirane komunikacije: Mlečne knjige (Futura DDB, d. o. o. za Spar Slovenija)

• v skupini K7 Oblikovanje: FRIDERIK (INNOVATIF za LJUBLJANSKI GRAD) in Waniac vinski koledar - komplet za degustacijo vin in promocijsko orodje za 24 butičnih vinarjev iz Slovenije (Bojana Fajmut za M.Y. inženiring, d. o. o., Ljubljana, Slovenia)

• v skupini K8 Obrtna odličnost: Jutro na Krasu (Bright za Kras, d. o. o.), Uau. (Renderspace in Pristop, d. o. o. za Big Bang) in Vzajemna 20 let (Futura DDB, d. o. o. za Vzajemna, d. v. z.)



Sekcija ZAKAJ

• v skupini Z1 Aktivacija: Mlečne knjige (Futura DDB, d. o. o. za Spar Slovenija)

• v skupini Z2 Upravljanje znamke: Uau. komunikacijska platforma (Renderspace in Pristop, d. o. o. za Big Bang), ŠTARTAJ SLOVENIJA (Formitas Creative za Spar Slovenija) in Pobuda Gledališki tolmač (Grey Ljubljana za NLB, d. d.)

• v skupini Z3 Doseg: Mlečne knjige (Futura DDB, d. o. o. za Spar Slovenija) in Pobuda Gledališki tolmač (Grey Ljubljana za NLB, d. d.)

• v skupini Z4 Inovativnost: Mlečne knjige (Futura DDB, d. o. o. za Spar Slovenija)

• v skupini Z5 Oznamčene vsebine: Mercator Mali šef 2019 (Arnoldvuga+ za Mercator)

• v skupini Z6 Družbeno dobro: Pobuda Gledališki tolmač (Grey Ljubljana za NLB, d. d.)

Srebrne nagrade v posameznih tekmovalnih skupinah: Sekcija KAJ

• v skupini K1 Film: Zaupaj v svojo pot (Pristop, d. o. o. za Zavarovalnica Generali), Uau. (Renderspace in Pristop, d. o. o. za Big Bang), Vzajemna 20 let (Futura DDB, d. o. o. za Vzajemna, d. v. z.) in LCA v ravnovesju (AV studio za Mlekarna Celeia)

• v skupini K2 Tisk & publikacije: Gledawc (Renderspace in Pristop, d. o. o. za Big Bang)

• v skupini K3 Ambientalne komunikacije: Vse nas nekaj muči – disko (Agencija 101 za Next Media), Vse nas nekaj muči – pop hiti (Agencija 101 za Next Media) in Vse nas nekaj muči – playback (Agencija 101 za Next Media) – nagrajena kot del serije in Maxi gourment market – interaktivna svetlobna vitrina (Arnoldvuga+ za Mercator)

• v skupini K4 Zvok: Ivan (Zavod Radio Študent za ATLANTIC DROGA KOLINSKA, Živilska industrija, d. o. o.) in Zvočno znamčenje Mastercard Slovenija (Mayer McCann za Mastercard Slovenija)

• v skupini K5 Spletne & mobilne komunikacije: Cockta Freedom Squad (DROM Agency za ATLANTIC DROGA KOLINSKA, Živilska industrija, d. o. o.), Risanka Lužasta zabava (A1 Slovenija za A1 Slovenija) in Jošt - Pregovorno dober (Internavti za Ljubljanske mlekarne)

• v skupini K7 Oblikovanje: Bjana Blanc de noir Director's cut (Futura DDB, d. o. o. za Bjana)

• v skupini K8 Obrtna odličnost: LCA v ravnovesju (AV studio za Mlekarna Celeia), Zlata lisica. Doma v Mariboru. (Internavti za NLB, d. d.), Pir. (Squareme, kreativna video agencija za Pivovarna Mali Grad) in Risanka Lužasta zabava (A1 Slovenija za A1 Slovenija)



Sekcija ZAKAJ

• v skupini Z1 Aktivacija: Pobuda Gledališki tolmač (Grey Ljubljana za NLB, d. d.)

• v skupini Z2 Upravljanje znamke: Dobro jutro, čustva! (Grey Ljubljana za A1 Slovenija) in FRIDERIK (INNOVATIF za LJUBLJANSKI GRAD)

• v skupini Z3 Doseg: Eno polnjenje. Cela zgodba. (DROM Agency za Renault Nissan Slovenija, d. o. o.) in @mati, kave bi! (DROM Agency za Lidl Slovenija)

• v skupini Z4 Inovativnost: LCA v ravnovesju (AV studio za Mlekarna Celeia)

• v skupini Z5 Oznamčene vsebine: Po domače mal' drugače (Agencija 101 za Porsche Slovenija, d. o. o.), Pobuda Gledališki tolmač (Grey Ljubljana za NLB, d. d), Triglav Lab (Gigodesign za Zavarovalnica Triglav) in Bagel s Petrola (Agencija 101 za Petrol, d. d.)

• v skupini Z6 Družbeno dobro: Dobro jutro, čustva! (Grey Ljubljana za A1 Slovenija

Najboljši trije pari Natečaja za Mlade kreativce:

1. mesto: Lucija Lepšina in Klemen Vodopivec iz Agencije 101 za Triglav skrivna misija

2. mesto: Aleš Krdžić in Eva Gjörek iz agencije Pristop za FUtRAM

3. mesto: Nino Bavčar in Miha Avsenik iz agencije Futura DDB za Mladi Jezdec



