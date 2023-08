27-letnica zaradi grozljivega virusa umrla po osmih dneh: cepiva ni, imela je simptome podobne gripi

Bolezen je bila prvič prepoznana v Krimu leta 1944, kasneje pa so ugotovili, da je virus enak povzročitelju, ki je leta 1969 povzročil bolezen v Kongu. Od tod izvira ime bolezni. Krimsko-kongoška hemoragična mrzlica se pojavlja v vzhodni in južni Evropi, na območju nekdanje Sovjetske zveze, Mediterana, severo-zahodnem delu Kitajske, centralni Aziji, Afriki, bližnjem vzhodu in Indijskem polotoku. V Sloveniji krimsko-kongške hemoragične mrzlice ni.

