24-letna Marija po uspešni presaditvi srca rodila sina

Marija Maršić Jakič iz Hrvaške je postala ena od dveh žensk na Hrvaškem, ki sta rodili kljub presajenemu srcu, za Index pa je povedala, s kakšnimi izzivi se je spopadala, da bi uresničila eno svojih največjih želja - postati mama.

»Vse se je začelo z grlom«

»Vse se je začelo leta 2013 z vnetjem grla. Nato je prišel virus, imenovan streptokok, ki je napadel pljuča in srce. Eno leto sem bil na zdravljenju v KBC Split. Ko se je zdravstveno stanje slabšalo, so me poslali v Zagreb. Tam so rekli, da moram nujno na presaditev srca in 6. junija 2014 je prišlo darovano srce iz Avstrije,« je povedala.

Leta 2021 je spoznala svojega soproga Miljenka, za katerega pravi, da ji je bil poslan iz nebes.

»Že kot otrok sem sanjala o tem, da bi imela svojega otroka, moža in živela kot druga dekleta, nakar sem dobila diagnozo, za katero pravijo, da je tvegano imeti lastne otroke,« je dejala za Index.

»To me je zelo žalostilo, ker sem sama bila otrok brez staršev. Mama me je zapustila, oče pa je izginil. Pogrešala sem ljubezen, ki ti jo lahko nudijo starši, a hkrati sem imela srečo, da so me imeli radi vsaj stari starši. Pozneje, ko sem srečala človeka, ki me ima rad in je ob tebi, sem občutila, kako je to, ko te ničesar ni strah. Pozneje se je rodilo najino največje veselje, težak 1670 kilogramov in velik 41 centimetrov, mali Dragan,« je povedala.